Mala to byť banálna operácia: Katka (†25) bojovala dlhé týždne, rodina z jej smrti viní nemocnicu

Slová, ktoré opísali týždne plné nádeje, strachu a bolesti, zverejnili na sociálnej sieti Katkini najbližší. "Asi prvýkrát v živote sme vôbec nestresovali, veď operácia slepého čreva je už každodenná záležitosť a kedže nám povedali, že to nie je vážne, tak už vôbec nie. Ráno nám Katka volala s tým, že teda operovať ju budú," opísala rodina nebohej ženy.

Zdroj: Facebook/K.K.

Strašný kašeľ

Podľa slov rodiny predoperačné vyšetrenia preukázali, že Katka bola zdravá. Aspoň tak im to mal povedať personál nemocnice. Už 6. marca mladú Trnavčanku operovali. Doktor rodine oznámil, že všetko dobre dopadlo a pacientku umiestnili na jej izbe. "Poobede sme prišli za Katkou, bola ubolená, ale veď po operácii je každý, hovoríme jej, že v piatok pôjde domov zdravá ako rybička. Zrazu to začalo. Zo stredy (6. marca) na štvrtok (7. marca) v noci nám písala, ako ju všetko bolí, nemôže spať, celú noc preplakala a má strašný kašel," opísali príbuzní.

Jej stav sa zhoršoval, Katka slabla. Rodine sa nepozdával ani jej hlas v telefóne, povedali jej, nech zazvoní na sestričky. "Jej odpoveď bola, že ona už zvoniť nebude, lebo jej povedali, že je precitlivelá a dali jej dýchať do sáčika, dokonca zvonček mala aj vyvesený tak, že na neho nedočiahla," priblížila rodina, ktorá upozorňuje najmä na to, že príznaky zápalu pľúc v nemocnici odignorovali. "Až večer, keď sa vrátila z CT, sa zrazu dvere jej izby rozrazili a Katku náhle brali na JYSKU so slovami, že CT zobralo aj kúsok pľuc (? náhodou?, keďže celý deň riešili brucho) a zistilo sa, že má zápal tak vážny," zneli neuveriteľné slová v príspevku.

Týždne modlenia

Katka svojej rodine naposledy zakývala so slovami, že "tu jej už pomôžu, lebo jej budú veriť". Spokojnosť však narušil telefonát z nemocnice. “Katku sme museli náhle dať na ARO do umelého spánku," dozvedela sa rodina. Opísali im, že zápal pľúc bol veľmi vážny, obojstranný, okrem toho Katka dostala sepsu. Štyri dlhé týždne všetci, čo Katku poznali, dúfali, že sa stane zázrak. "Po týždňoch silného bojovania, modlenia sa, Katka dostala mozgovú smrť. Prečo sa to stalo, ako? Odpoveď? My nevieme. 1. 4. jej ako 25-ročnej srdiečko dobilo..." uviedla rodina, ktorá vyzdvihla, ich milovanú im zobrala ľudská ľahostajnosť trnavskej nemocnice.

Katka s priateľom Filipom. Zdroj: Facebook/K.K.

Prípad rieši polícia

Trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová informovala, že vyšetrovateľ vedie vo veci vyšetrovanie pre prečin usmrtenia. "Za účelom zistenia presnej príčiny úmrtia mladej ženy bola nariadená súdna pitva a pribratí boli znalci z niekoľkých odvetví odboru zdravotníctva a farmácie. V prípade prebiehajú viaceré znalecké skúmania," uviedla.

Samotná nemocnica sa vyjadrila, že akékoľvek úmrtie pacienta, ktorému nedokážu pomôcť, je im úprimne ľuto. "Vzhľadom na ochranu súkromia pacientky bližšie informácie k prípadu nebudeme poskytovať. Môžeme potvrdiť, že prebieha interné šetrenie, takisto posúdenie správnosti postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bude predmetom dohľadu Úradu nad zdravotnou starostlivosťou, na ktorý sa obrátili príbuzní," reagovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trnava Katarína Tittelová.

Ťažké srdce na trnavskú nemocnicu

Prípad nenechal chladnou verejnosť, ani slovenských poslancov. Vyjadril sa aj Igor Matovič, ktorý opísal skúsenosť spred piatich rokov. "Naša Klárka (vtedy päťročná) unikla hrobárovi v trnavskej nemocnici len tým, že sme ju rýchlo po 4 dňoch dávkovania silných analgetík a "rozpúšťania močových kameňov" zobrali na Kramáre," napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Reprofoto:Facebook-Igor Matovic

Napokon sa ukázalo, že ide o prasknuté slepé črevo. Tento prípad mal, našťastie, napokon iný koniec, ako ten Katkin. "Tieto veci by sa nemali stávať, naše zdravotníctvo je v zúboženom stave, je mi ľúto ďalšieho zmareného života, kvôli ľudskému pochybeniu a zlým podmienkam," reagoval aj Boris Kollár z hnutia Sme rodina. Katku to síce rodine nevráti, chcú však vedieť, kto je za jej smrť zodpovedný. To preukáže až vyšetrovanie.