FOTO Kyselinový útok v Nových Zámkoch: Smrť Adriany (†39) nemala byť náhodná, reakcia odborníkov

Na sociálnej sieti sa okamžite strhla diskusia o tom, čo mohlo byť motívom páchateľa. Najmä či išlo o náhodný útok alebo ho niekto naplánoval. Vznikajú obavy, že udalosť sa zopakuje. Prípad objasní až policajné vyšetrovanie, zástupcovia zákona po páchateľovi naďalej intenzívne pátrajú.

​

Náčelník mestskej polície Nové Zámky Jozef Tököly však uviedol, že na 90 percent nešlo o čin zúfalca, ktorý by ďalej plánoval ohrozovať okolie. Dostupné informácie by mali smerovať k tomu, že išlo o cielený útok.

Danica Caisová: Žiarlivosť alebo pomsta

Nie je však známe, či si skutok niekto objednal alebo konal na vlastnú päsť. Informácie o tom, že do smrti matky 19-ročnej dcéry má byť zapletený jej expriateľ, tiež polícia nepotvrdila. Sexuologička Danica Caisová upozornila, že prvou otázkou teda zostáva, či ten, kto útočil, myslel aj na dôsledky. "Možno podcenil účinky kyseliny, možno si myslel, že ju tým len vystraší. Ak by sa však potvrdilo, že prípad sa týka jej expartnera, núkajú sa dva motívy," uviedla. Jedným z nich je žiarlivosť, druhým pomsta.

"Predpokladajme, že keď sa niekto rozíde, tak si bývalý partner myslí, že ste ho nejakým spôsobom podviedli, zradili. Že ste mu ublížili. A chce vám dať najavo to, ako veľmi. Vzťahy sú neisté, mnoho ľudí ale práve neistotu rozchodu vníma veľmi zle," opísala odborníčka. Podľa jej slov potom svoju rolu zohráva emocionálna nezrelosť či neschopnosť prijať rozchod ako fakt. Môže to byť aj prejav zúfalstva.

Ak išlo o pomstu, páchateľ podľa sexuologičky určite vnímal, že útok bude mať nejaké následky. "Často sa to deje napríklad v Pakistane, kde ženy oblejú kyselinou, aby boli doživotne poznačené. Je to ako výkričník, ako dôkaz, že ten muž ju chce potrestať navždy. To nie je o tom, že vás niekto zbije, ohovorí, alebo okradne. Ale poznačí vás natrvalo," priblížila Caisová.

Ak by sme však podľa nej premýšľali mimo rovinu, že páchateľom bol expriateľ, treba sa pýtať, kto by jej chcel ublížiť až tak, aby to bolo navždy. "Niekto, kto mal pocit, že jeho život bol dramaticky narušený. Môžu byť aj iné dôvody. V tej chvíli jednoducho prevážila túžba po pomste nad racionálnym uvažovaním," uzavrela.

Matej Snopko: Išlo o obzvlášť brutálny útok

Útočník Adrianu polial neznámou žieravinou v oblasti tváre. Podľa bývalého kriminalistu Mateja Snopka práve tento fakt nasvedčuje tomu, že môže ísť o osobnú averziu alebo negatívny citový vzťah voči obeti. "Vo väčšine prípadov, v ktorých kyselinou mierili do tváre, išlo o osobný rozpor a nenávisť, pretože volili brutálny spôsob deštrukcie tváre," vysvetlil.

Otázkou podľa Snopka zostáva, prečo tak útočník konal. Najviac sa prikláňa k možnosti, že išlo o osobnú záležitosť. Niekoho však podľa neho mohlo naštvať aj to, že ľudia venčia psov na jeho trávniku, preto si vybral náhodnú obeť. Opísal však aj tretiu možnosť - iracionálny motív. "Že si jednoducho útočník chcel skúsiť, čo urobí kyselina s tvárou človeka," dodal s tým, že tretí príklad je podľa neho najmenej pravdepodobný.

Snopko a Caisová sa zhodli v tom, že v prípade útoku kyselinou páchateľ chce, aby obeť "prišla o svoju tvár", teda má v pláne zohaviť ju. "Je to obzvlášť brutálny spôsob," poznamenal Snopko s tým, že poliatie kyselinou je doslova scénou, ktorú vnímame možno len vo filmoch.

Premyslený plán?

Bývalý kriminalista sa na záver zamyslel aj nad tým, ako sa páchateľ ku žieravej látke vôbec dostal. V prípade, že by išlo o látku dostupnú v predajniach skonštatoval, že útočník musel mať vedomosť, ako ju použiť, aby nepoleptal aj sám seba.

"Ja sám by som mal problém, lebo neviem, akú kyselinu vôbec kde zohnať. Rozhodne to chcelo nejakú prípravu, ak aj nešlo o kyselinu bežne dostupnú v domácnosti," povedal. Myslí si, že ak by išlo o skutok v afekte, páchateľ by si kyselinu "ako zbraň" nezvolil. "Vezmete si to, čo máte po ruke, a pochybujem, že ľudia majú po ruke práve kyselinu," uzavrel.