Po Alene (†38) sa v Anglicku zľahla zem: Najhoršie správy! Mŕtve telo za hotelom

ROTHERHAM - Slovenka Alena Grláková odišla so svojou rodinou v roku 2008 do Anglicka za lepšími životnými podmienkami a vzdelaním pre svoje deti. Jej osud však napokon nebol taký priaznivý, ako si ho predstavovala. Koncom minulého roka záhadne zmizla, no nádeje na šťastný koniec teraz nadobro zhasli. Jej telo našli v oblasti Parkgate v Rotherhame v pondelok popoludní. Tamojšia polícia začala s vyšetrovaním vraždy. O pomoc sa obrátila aj na verejnosť.

To, že je Alena nezvestná, nahlásila jej rodina začiatkom tohto roka, keď sa s ňou nevedela spojiť. Naposledy bola videná na tzv. Boxing Day, 26. decembra .2018. Bohužiaľ, teraz sa príbuzní dozvedeli strašnú správu. Žena je mŕtva a polícia prípad vyšetruje ako vraždu. Jej rodina na Slovensku a v Rotherhame sa rozhodla poskytnúť fotografie, ktoré zverejnila polícia Južného Yorkshiru na internete.

Zdroj: FB/Hayde Alena Grlakova/South Yorkshire Police

Alenino telo našli za hotelom Fitzwilliam Arms, v ktorého okolí ju naposledy videli aj spomínaného 26. decembra o pol jedenástej v noci, keď odišla z podniku. Doterajšie testy neodhalili príčinu jej smrti, preto budú musieť byť vykonané ďalšie. Polícia podľa BBC zatkla 45-ročného muža z Rotherhamu ako podozrivého z vraždy. Vyšetrovanie však stále pokračuje a polícia potrebuje pomoc, aby zistila, čo sa udialo po ženinom zmiznutí.

Zdroj: Google Street View

„Alena sa v roku 2008 presťahovala so svojou rodinou do Rotherhamu. Bola manželkou a matkou štyroch detí, prišla do Rotherhamu kvôli lepšiemu životu a vzdelaniu pre svoje deti. Odlúčila sa od svojej rodiny, čo viedlo k tomu, že viedla chaotickejší a nerozvážnejší život. Aj keď sa to stalo, bola stále matkou štyroch nádherných detí a jej rodine bude značne chýbať," citovala vyhlásenie Aleninho manžela Viliama Grláka polícia na svojej facebookovej stránke.

Zdroj: FB/Hayde Alena Grlakova/South Yorkshire Police

Viliam zároveň prosí každého, kto má nejaké informácie, aby sa obrátil na políciu. "Celá rodina sa snaží pochopiť, čo sa s ňou stalo," dodal manžel. Ak dokáže niekto vniesť svetlo do tohto prípadu, môže zavolať na telefónne číslo 101 a uviesť číslo incidentu 453 zo dňa 8. apríla 2019, anonymne poskytnúť informácie na čísle 0800 555111, alebo priamo koordinačnému centru na čísle 01709 443540.