Tajný pôrod v pražskom paneláku: Žena svoje bábätko zavraždila, súd ju poslal na 16,5 roka do basy

PRAHA – Matku, ktorá vlani nechala na chodbe pražského panelového domu tašku s mŕtvym novorodencom, poslal v piatok súd do väzenia na 16,5 roka. Uznal ju vinnou z vopred premyslenej vraždy. Obžalovaná však tvrdí, že si na okolnosti pôrodu nespomína. Jej obhajca sa domáhal toho, aby súd kvalifikoval čin ako vraždu spáchanú v rozrušení z pôrodu, za čo by žene hrozilo maximálne osem rokov za mrežami. Verdikt nie je právoplatný.

Tajný pôrod v cudzom byte

Obžalovaná porodila tajne a bez asistencie v noci zo 4. na 5. marca 2018, a to v byte na ulici Drimlova, v ktorom ju v danú noc nechala prespať jej známa. V tom čase boli v ďalších izbách bytu dve iné podnájomníčky, ktoré o tehotenstve ani pôrode nevedeli. Žena totiž svoj stav pred okolím tajila. Na pražskom mestskom súde to zdôvodnila obavami z toho, že by ju ľudia prehovárali, aby si dieťa nechala, čo nemala v úmysle.

Podľa rozsudku, ktorý padol v piatok, žena zdravého novorodeného chlapca buď priamo udusila, alebo ho zámerne nechala ležať bez pomoci na studenom mieste, kde sa udusil z podchladenia. Telíčko následne vložila do igelitovej tašky, ktorú ráno položila na skrinku hydrantu v suteréne domu. Potom sa vrátila do bytu, upratala po sebe a odišla preč. Za vraždu dieťaťa jej súd mohol uložiť 15 až 20 rokov väzenia.

Lekárska prehliadka sa nikdy nekonala

Tridsaťštyriročná žena v čase tehotenstva nikdy nevyhľadala lekára, ani nepodnikla nijaké kroky na to, aby sa o dieťa po jeho narodení starala buď sama, alebo ho odovzdala na adopciu, prípadne ho anonymne umiestnila do babyboxu či nemocnice. Na súde uviedla, že chlapec po narodení nekričal, ani sa nehýbal. To však vyvrátili znalci, podľa ktorých bolo dieťa úplne zdravé a niekoľko desiatok minút po pôrode ešte žilo.

Obžalovaná, ktorá má základné vzdelanie, priviedla skôr na svet dve iné deti. O staršieho syna sa stará jeho otec, dcéru dala hneď po pôrode na adopciu. Tvrdí, že rovnako chcela naložiť aj s posledným dieťaťom, ale že to nestihla. V minulosti bola raz trestaná, a to za neoprávnené držanie platobnej karty. Zarábala si brigádami, predovšetkým v rýchlom občerstvení. V súčasnej dobe je vo väzbe.