Najväčší mafiánski bossovia na jednom zábere z väzenia: VIDEO Černák sa vysmial Ruskovi, nový dôkaz

BRATISLAVA - Bývalý šéf televízie Markíza je obvinený spolu s Marianom Kočnerom v kauze falšovania zmeniek. Okrem toho je aj obžalovaný z objednávky vraždy svojej bývalej spoločníčky Sylvie Volzovej. Rusko podal trestné oznámenie, tvrdí, že ide o účelové obvinenie a považuje to za účelovú diskreditáciu. Spoza mreží naňho reagoval mafiánsky boss Mikuláš Černák.

Prípad začala polícia vyšetrovať na základe výpovede bossa podsvetia Mikuláša Černák, že Rusko si u podsvetia vraždu objednal. Rusko to odmieta. „V podaní namietam to, čo som avizoval na tlačovej konferencii. Všetky tie nezmysly, nezrovnalosti a klamstvá, ktoré sú vo výpovediach 20-násobného vraha," povedal Rusko a tvrdí, že treba preveriť, či neexistuje skupina, ktorá si jeho diskreditáciu objednala.

Mikuláš Černák, ktorý si v leopoldovskej väznici odpykáva doživotný trest, na exšéfa Markízy reagoval spoza mreží, Tvrdí, že Rusko zdiskreditoval sám seba už v roku 1997.

"Pavol Rusko sa zdiskreditoval sám už v roku 1997, keď si prišiel k nám do sídla firmy objednať fyzickú likvidáciu svojej spoločníčky pani Sylvie Volzovej. Pokiaľ by mal tento človek aspoň trocha hanby a sebareflexie, tak by sa namiesto takýchto zúfalých krokov, ktorými sa len snaží zmiasť verejnosť, mal pani Volzovej ospravedlniť a nie sa ešte aj dnes na jej adresu nenávistne vyjadrovať slovami: "možno že už trochu zdochla". S takýmto dôkazom, ktorý je zaznamenaný vo vyšetrovacom spise z telefonického odposluchu - rozhovoru Pavla Ruska s ďalšou osobou, sa novinárom na tlačovej besede dňa 17.12.2018 Pavol Rusko ale zabudol pochváliť, keď tam slintal s loptičkami a opľúval všetkých zainteresovaných tohto prípadu," napísal v stanovisku Černák. K reakcii je priložené aj video z konfrontácie s bossom sýkorovcov Robertom Lališom.

Zmenky a objednávka vraždy

Vyšetrovateľ na začiatku decembra navrhol podať obžalobu na Pavla Ruska, ktorý je obžalovaný aj v kauze takzvaných televíznych zmeniek. Polícia vtedy ukončila vyšetrovanie a 5. decembra podal vyšetrovateľ na KP v Bratislave návrh na podanie obžaloby na štyri osoby vrátane Pavla Ruska.

Na príprave vraždy Volzovej sa okrem Pavla Ruska mali podieľať aj známi členovia slovenského podsvetia, ako napríklad bos sýkorovcov Róbert Lališ, alias Kýbel či za viacero vrážd právoplatné odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Černák a napokon komplic posledne menovaného Miloš Kaštan.

Okrem iných mal proti Pavlovi Ruskovi. vypovedať bývalý šéf banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák. KS v Bratislave mu na začiatku mája minulého roku uložil aj povinnosť podrobiť sa dohľadu probačného a mediačného úradníka, nosiť elektronický náramok či zákaz vycestovať do zahraničia. K probačnému úradníkovi sa na KS v Bratislave podľa informácií pravidelne dostavuje.