Desivé čísla: V Číne pre koronavírus začínajú padať hlavy, v Severnej Kórei sa popravuje!

Obetné baránky, predák komunistickej strany provincie Chu-pej Ťiang Čchao-liang, vodca komunistickej strany vo Wu-chane Ma Kuo-čchiang a Čang Siao-ming, riaditeľ kancelárie pre zahraničné styky s Hongkongom a Macaom prišli o miesto, ale už aj majú svojich nástupcov. Starosta Wu-chanu, kde je epicentrum nákazy, navyše priznal v priamom prenose, že krízu nezvládol „dostatočne dobre“ a ponúkol svoju rezignáciu. „Názor verejnosti je veľmi dôležitý. Nesiem zodpovednosť a som pripravený odstúpiť,“ uviedol pre stanicu CCTV starosta Čou Sien-wang. Komunistickí pohlavári prišli o miesta Zdroj: ČTK

Podľa profesora Chicagskej univerzity Daliho Yanga, ktorý sa sústreďuje na situáciu v Číne, ide o krok „s požehnaním“ čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. „V stávke je veľa. Prezident chce týmto krokom ukázať, že má situáciu pod kontrolou,“ vysvetlil Yang.

To Severná Kórea nie je až taká ohľaduplná. Istý úradník bol popravený za to, že po návšteve Číny šiel vo vlasti do verejných kúpeľov, hoci mal byť v karanténe. Polícia ho zatkla a ihneď ho zastrelili! Vodca krajiny Kim Jong-un totiž zaviedol proti šíreniu koronavírusu vojenské zákony. Severná Kórea zatiaľ nepotvrdila žiadne prípady nákazy, ale prijala drastické opatrenia na zastavenie jeho šírenia cez hranice s Čínou. Zdroj: SITA/Peter Rusko Čína existenciu koronavírusu zverejnila omnoho rýchlejšie než v prípade nákazy SARS z rokov 2002 – 2003. Postupom času však začalo byť jasné, že miestna vláda sa v kľúčových prvých týždňoch systematicky snažila krízu zamiesť pod koberec. Pritom už v decembri na nákazu upozornil oftalmológ Li Wen-liang († 34), ktorého bezpečnostné sily perzekvovali. O mesiac neskôr sa Li stal jednou z najmladších obetí koronavírusu a jeho prípad vyvolal v Číne zriedkavú diskusiu o slobode prejavu.

Takáto je bilancia smrtiaceho vírusu na svete:

Štát Nakazených Mŕtvych Úmrtnosť

Čína 59 822 1 367 2,29 %

Iné štáty 175 0,00 %

Singapur 50 0,00 %

Hongkong 50 1 2,00 %

Thajsko 33 0,00 %

Južná Kórea 28 0,00 %

Japonsko 28 1 1,00 %

Malajzia 18 0,00 %

Taiwan 18 0,00 %

Nemecko 16 0,00 %

Vietnam 16 0,00 %

Austrália 15 0,00 %

USA 14 0,00 %

Francúzsko 11 0,00 %

Macao 10 0,00 %

Veľká Británia 9 0,00 %

SAE 8 0,00 %

Kanada 7 0,00 %

Taliansko 3 0,00 %

Filipíny 3 1 33,33 %

India 3 0,00 %

Rusko 2 0,00 %

Španielsko 2 0,00 %

Nepál 1 0,00 %

Kambodža 1 0,00%

___________________________________________________

Celkom 60 343 1 369 2,27 %

Koronavírus je súhrnné označenie pre štyri rody vírusov, ktoré spôsobujú ochorenie u ľudí a zvierat s rôznym stupňom závažnosti. Koronavírus môže spôsobiť bežné ochorenia, ako je nachladnutie, ale tiež smrtiace choroby, ako je ochorenie dýchacích ciest nazvané ťažký akútny respiračný syndróm (SARS) či infekcia MERS. Z čínskeho mesta Wu-chan sa v januári 2020 začal šíriť nový typ koronavírusu označovaný 2019-nCoV.