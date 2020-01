Koronavírus sa ďalej šíri: Počet úmrtí prudko rastie, štáty sa pripravujú na najhoršie

Podľa AFP najnovšie čísla naznačujú, že počet úmrtí naďalej prudko rastie, a to aj napriek bezprecedentným opatreniam prijatým v čínskej provincii Chu-pej pred týždňom. Táto nová bilancia bola zverejnená len pár hodín po tom, ako krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil vo štvrtok stav globálnej zdravotnej núdze.

MIMORIADNE Poplach na severe Slovenska! Dvoch mužov, ktorí sa vrátili z Číny, hospitalizovali: Svet je v ohrození, priznalo WHO

Celosvetovo je podľa najnovšej bilancie potvrdených takmer 8000 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom len asi sto ich zaznamenali mimo územia Číny. K dnešnému dňu nákaze novým koronavírusom podľahlo 170 ľudí. Okrem Číny bolo potvrdených 98 prípadov nákazy v 18 krajinách sveta vrátane prípadov prenosu nákazy z človeka na človeka, ku ktorým došlo v Japonsku, Nemecku, vo Vietname a v USA.

Štáty chystajú evakuáciu

Mnohé štáty momentálne chystajú alebo zvažujú evakuáciu svojich občanov z Číny. Agentúra AP v piatok informovala, že lietadlo s 200 francúzskymi občanmi odletelo v piatok ráno z mesta Wu-chan, ktoré je momentálne najviac postihnuté nákazou koronavírusom. AFP dodala, že lietadlo pristane na juhu Francúzska, kde jeho pasažieri zostanú dva týždne v karanténe.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

WHO vo svojom vyhlásení zo štvrtka uviedla, že na zastavenie šírenia vírusu nie je potrebné obmedziť cestovný a obchodný styk s Čínou. Mnoho krajín však už vyzvalo svojich občanov, aby necestovali do Číny, zatiaľ čo ďalšie zakázali vstup na svoje územie cestujúcim prichádzajúcim zo stredočínskeho mesta Wu-chan, kde sa vírus prvýkrát objavil.

Nový koronavírus, ktorý je podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.

Stav globálnej zdravotnej núdze

Šéf WHO okrem toho vo štvrtok v Ženeve informoval, že krízový výbor WHO vyhlásil v súvislosti s nákazou spôsobenou novým koronavírusom 2019-nCoV stav globálnej zdravotnej núdze. Hlavným dôvodom vyhlásenia stavu globálnej zdravotnej núdze bolo podľa WHO šírenie vírusu z Číny do iných krajín, pričom Ghebreyesus vyzdvihol reakciu tejto krajiny na vzniknutú situáciu.

WHO vyhlásila v súvislosti s novým vírusom stav globálnej núdze

"Hlavným dôvodom pre toto rozhodnutie nebolo to, čo sa deje v Číne, ale to, čo sa deje v iných krajinách," povedal s tým, že WHO má najväčšie obavy z potenciálu vírusu rozšíriť sa do krajín s menej vyspelým zdravotníctvom. "Dovoľte, aby som sa vyjadril jasne. Toto vyhlásenie (stavu núdze) nie je vyslovením nedôvery Číne. Práve naopak, WHO má aj naďalej dôveru v schopnosti Číny nákazu zvládnuť," dodal Ghebreyesus.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus Zdroj: TASR/AP/Jean-Christophe Bott/Keystone

Celosvetovo je podľa najnovšej bilancie potvrdených 7898 prípadov nákazy novým koronavírusom, z ktorých 7783 je v Číne. V ďalších 12.167 prípadoch existuje podozrenie na nákazu. K dnešnému dňu nákaze novým koronavírusom podľahlo 170 ľudí.

Okrem Číny bolo potvrdených 98 prípadov nákazy v 18 krajinách sveta vrátane ôsmich prípadov prenosu nákazy z človeka na človeka, ku ktorým došlo v Japonsku, Nemecku, vo Vietname a v USA, uviedol Ghebreyesus.

Vláda vyšle pre obyvateľov Chu-pej charterové lety

Čína vyšle do zahraničia charterové lety, aby priviezli domov obyvateľov regiónu zasiahnutého novým vírusom. Informovalo o tom v piatok čínske ministerstvo zahraničia. V jednovetovom stanovisku ministerstvo veľa detailov neposkytlo. Uviedlo však, že osoby z provincie Chu-pej a jej hlavného mesta privezú priamo späť do Wu-chanu z dôvodu "praktických problémov", ktorým čelia.

Zdroj: TASR/AP/Mark Lennihan

Nový typ koronavírusu pochádza práve z Wu-chanu, odkiaľ sa rozšíril aj do ďalších krajín. Čína dala do karantény vyše 50 miliónov obyvateľov regiónu, ktorých prakticky odrezala od sveta v snahe zabrániť šíreniu nákazy.