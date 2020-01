Austrália chce ľudí evakuovaných z Číny poslať do tábora: V minulosti tam žili zločinci

Zdroj: TASR/AP Photo/Aaron Favila

CANBERRA - Austrálska vláda vo štvrtok obhajovala svoj plán poslať stovky svojich občanov evakuovaných z epicentra nákazy novým čínskym vírusom - mesta Wu-Chan - do karantény na odľahlý Vianočný ostrov ležiaci v Indickom oceáne, kam v minulosti posielali žiadateľov o azyl a usvedčených zločincov, a to i napriek upozorneniam, že niektorí Austrálčania by radšej zostali v Číne. Informovala o tom agentúra AP.