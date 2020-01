Strach z nového koronavírusu: Izrael zakáže všetky lety z Číny

JERUZALEM - Izrael zakáže všetky lety z Číny v dôsledku šírenia nového koronavírusu. Oznámil to vo štvrtok izraelský minister zdravotníctva Jaakov Litzman.

"Nedovolíme, aby v blízkej budúcnosti pristálo v tejto krajine lietadlo z Číny, ani jedno," zdôraznil Litzman. Upozornil, že každý v Izraeli, kto pricestoval z Číny, alebo sa tam zastavil na ceste z inej krajiny, by mal zostať doma 14 dní a nechodiť na verejnosť, aj keď nemal žiadne príznaky. V priebehu štvrtka izraelský národný dopravca El Al oznámil, že do 25. marca pozastavuje lety do Pekingu, svojej jedinej destinácie v Číne.

Prípady nakazenia sú potvrdené už v najmenej 15 krajinách, pričom v Číne už vírusu podľahlo 170 ľudí. Podľa informácií agentúry DPA sa spolu s 317 novými prípadmi ochorení, ktoré čínske úrady nahlásili vo štvrtok, počet nakazených zvýšil až na viac ako 8100. Počet nakazených koronavírusom tak prevýšil aj počet prípadov ťažkého akútneho respiračného syndrómu(SARS), ktorým sa podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) počas jeho epidémie v rokoch 2002-2003 nakazilo 8096 ľudí.