Vedci z celého sveta vyvíjajú vakcínu: Čína hlási vyliečených pacientov nakazených koronavírusom

Šanghajská komisia pre zdravie oznámila 24. januára o tom, že vyliečila pacienta s koronavírusom, doplnil pekingský denník. Pacientka Čen má 56 rokov a dlhodobe žije v meste Wuhan, kde vypukla vírusová epidémia. 10. januára dostala horúčku a začala pociťovať únavu a príznaky podobné chrípke. 12. januára ju hospitalizovali v nemocnici v Šanghaji. Preskúmanie, testovanie a expertné hodnotenia organizované Národnou komisiou pre zdravie potvrdili, že to bol prvý potvrdený prípad pneumónie v Šanghaji s novou infekciou koronavírusom.

Ako ďalej uvádza, po liečbe odborníkmi sa stav Čen postupne zlepšoval a teplota tela bola normálna. Po 6 dňoch sa respiračné symptómy významne zlepšili a ukázala sa významná absorpcia zápalu. Následne dva nové testy na prítomnosť koronavírusu boli negatívne, uvádza pekingský denník.

Zdroj: SITA/AP Photo/Chiang Ying-ying

Čínske médiá uvádzajú aj ďalšie prípady vyliečených pacientov, pričom ďalší mal byť vyliečený v rovnaký deň ako Čen. Čínska spravodajská stanica zverejnila správu, že muž menom Jang (46) z juhovýchodnej provincie Če-ťiang sa zotavil z koronavírusu po týždňovej liečbe, ale musí chodiť na pravidelné prehliadky.

V provincii Ťiang-si prepustili vyliečeného pacienta. Podľa lekárov bol muž premiestnený do nemocnice v kritickom stave. No po liečbe sa jeho stav zlepšil natoľko, že mohol odísť, uvádzajú noviny.

Zdroj: TASR/Chinatopix via AP

Spravodajská agentúra Xinhuanet v utorok napísala, že z choroby sa zotavili aj traja infikovaní zdravotníci z nemocnice vo Wu-chan. Celkovo hovoria o šesťdesiatich vyliečených ľuďoch.

Napriek týmto správam z Číny je priskoro sa radovať. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ani americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) totiž zatiaľ nepotvrdili, či ide skutočne o úspešnú liečbu. Existujú preto značné pochybnosti o pozitívnych správach, pretože to môže robiť Čína v snahe znížiť obavy verejnosti z možnosti epidémie. Podľa niektorých kritikov môže z toho istého dôvodu aj cielene upracovať čísla nakazených, ktorých môže byť oveľa viac, než sa oficiálne uvádza.

Austrálski vedci priniesli nádej

Austrálskym vedcom sa ako prvým mimo Číny podarilo vytvoriť kópiu nového koronavírusu. Svoj objav budú zdieľať so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), aby pomohli v snahe diagnostikovať ho a liečiť.

Zdroj: SITA/Chinatopix via AP

Výskumníci z Peter Doherty Institute for Infection and Immunity v Melbourne vytvorili kópiu koronavírusu zo vzorky od nakazeného pacienta. Tú im poslali minulý piatok. Kópia vírusu by sa podľa lekárov dala využiť ako "kontrolný materiál" na testovanie a bude pre jeho diagnostiku prelomová.

Podľa spravodajského portálu BBC by to mohlo zahŕňať aj test včasnej diagnostiky, ktorý by mohol odhaliť vírus u ľudí, u ktorých sa neprejavili príznaky. "Protilátkový test nám umožní retrospektívne testovať podozrivých pacientov, aby sme mohli získať presnejší obraz o tom, ako je vírus rozšírený, a teda okrem iného aj o skutočnej úmrtnosti," vyjadril sa lekár Mike Catton zo zmieneného inštitútu. Ako dodal, ich objav bude tiež nápomocný pri hodnotení účinnosti pokusných vakcín. Vírus v laboratóriu vytvorili už aj čínski vedci, no tí sa podelili len o jeho genómovú sekvenciu, nie o vírus samotný.

Vakcínu vyvíjajú aj ďalší vedci

Na príprave vakcíny mali začať pracovať aj ruskí a čínski vedci, oznámil to ruský konzulát v čínskom kantóne. O snahe zastaviť šírenie nákazy vakcínou sa snaží aj ďalší odborníci. Nezávisle od seba oznámili vývoj vakcíny aj vedci z amerického Národného ústavu zdravia (NIH) a farmaceutické firmy Johnson & Johnson. Vakcína bude k dispozícii až o niekoľko mesiacov, upozorňujú lekári. Zdroj: TASR/AP/Chinatopix

​Podľa iných informácií sa pacientov z mesta Wu-chan zase pokúšajú lekári v Pekingu liečiť prípravkami, ktoré sa často užívajú proti HIV a AIDS. Informovala o tom americká stanica CNN s odvolaním sa na vyhlásenie pekinskej zdravotnícke komisie. Táto liečba je súčasťou nového skúšobného programu.

Koronavírus už nakazil viac ľudí ako SARS

Počet osôb, u ktorých sa potvrdil nový typ koronavírusu v Číne, sa v stredu zvýšil na 5974. Podľa agentúry AFP tak došlo k prekročeniu bilancie počtu prípadov SARS-u (ťažkého akútneho respiračného syndrómu) počas jeho epidémie v rokoch 2002-2003.

Čínske štátne úrady potvrdili v stredu 1400 nových prípadov tohto vírusu. Doposiaľ mu podľahlo 132 osôb. Počas epidémie SARS-u bolo v Číne samotnej potvrdených 5327 prípadov. Ochoreniu podľahlo celosvetovo 770 osôb, pričom v samotnej Číne je evidovaných 349 obetí.