Posadnutosť Victorie Beckham zostať mladou aj po 50-ke: Odhalila TAJOMSTVO svojho vzhľadu!

Victoria Beckham (Zdroj: SITA)

Nielenže už celé roky dodržiava prísnu diétu bez akýchkoľvek cukrov a tukov, ale prisahá tiež na najbolestivejšiu kozmetickú procedúru na svete. Hoci ju vyjde na niekoľko stoviek eur, hlavné je, že ju udrží mladú.

Mnohí fanúšikovia označili Posh Spice za „nestarnúcu“ po tom, ako sa nedávno objavila na štátnom bankete v Buckinghamskom paláci. Zachytili ju fotoobjektívy, pričom vyzerala úžasne a mladšie ako kedykoľvek predtým. Štvornásobná mamička, ktorá predviedla svoju bezchybnú pleť bez vrások, vyzerala, akoby zostarla sotva o deň oproti časom, keď bola členkou Spice Girl. Ako to robí?

Nemenovaný zdroj prezradil niečo o jej cieli vrátiť čas a znovu nadobudnúť mladosť. V rozhovore pre Closer povedal: „Victoria si od svojich 50 rokov dala za úlohu bojovať proti starnutiu a obracia sa na svoje „nestarnúce idoly“, vrátane Jennifer Aniston, Kim Kardashian, JLo a kamarátky Evy Longorie. Neustále si dopriava rôzne ošetrenia tváre a kozmetické procedúry a dodržiava každodennú domácu rutinu."

Keďže sa zúčastňuje rôznych akcií a podujatí s hollywoodskou elitou, chce vyzerať čo najlepšie. „Stala sa z toho trochu taká posadnutosť, ale vyzerá úžasne, takže to funguje.“

Svetová ikona sa nedávno vyjadrila pre časopis Bazaar: „Krása bola vždy mojou vášňou. Začalo sa to počas môjho pôsobenia v skupine Spice Girls.Vždy ma bavilo sedieť v kozmetických kreslách, učiť sa tipy a triky a zároveň objavovať svoje osobné preferencie v líčení.“

Hviezda sa už dávnejšie priznala k botoxu a výplniam pier po špekuláciách o jej výrazne plnších lícach. Je tu však jedna kozmetická procedúra, bez ktorej nevie žiť, ako uvádza The Sun. Victoria potvrdila, že v snahe udržať si mladistvú pleť každé ráno 30 minút používa LED prístroj za 2 000 libier. Okrem toho kamaráti tvrdia, že hviezda sa tento rok obracala tiež na tie najlepšie „vylepšováky“, ktoré Hollywood ponúka.

Zdroj pokračoval: „Victoria chodí na mikroprúdové ošetrenie tváre, kontúrovanie, studenú terapiu a kombináciu mikroihličiek a rádiofrekvenčnej terapie. Začala podstupovať Coolaser skin resurfacing, ktorý stimuluje kolagén a redukuje jazvy po akné, po tom, čo jej ho odporučila Kim Kardashian, a tiež absolvovala nechirurgický facelift, ktorý zahŕňa strategické umiestnenie výplní na prirodzené omladenie pleti bez toho, aby musela ísť pod nôž."

Kim Kardashian jej dokonca odporúčila terapiu kmeňovými bunkami, ktorá využíva kmeňové bunky na omladenie pokožky a je vraj „liečbou starnutia novej generácie“. Okrem toho každých 6 mesiacov podstupuje procedúru Morpheus8, známu ako najbolestivejší neinvazívny kozmetický zákrok na svete. Pri tejto procedúre sa do tváre vpichuje 24 ihiel, ale „Victoria na ňu prisahá, že jej pomáha udržať mladistvý vzhľad pleti“.

Ak by ju chceli fanúšikovia nasledovať, musia siahnuť hlbšie do peňaženky. Táto procedúra totiž stojí okolo 700 eur.

Nemenovaný zdroj pokračovall: „Victoria miluje svoje kozmetické procedúry a je ochotná vyskúšať nové techniky, aby jej pleť vyzerala dobre. Spomínané ošetrenie nie je pre slabé povahy. Približne 90 minút pred ošetrením, pri ktorom sa jej do tváre vpichne 24 ihiel, si nechá na pokožku naniesť znecitlivujúci krém. Cez ihly potom prenikne rádiofrekvencia, ktorá prechádza do tkaniva pod jej pokožkou. Je to bolestivé, ale Victoria na ňu prisahá.“

Manželka futbalistu Davida Beckhama si chce zachovať prirodzený vzhľad bez väčšej námahy, ako to len pôjde. Je presvedčená o tom, že vďaka prísnej diéte a kozmetickej rutine sa môže vyhnúť starnutiu, alebo ho aspoň spomaliť.