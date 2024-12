Jennifer Lopez odhalila svoje SÚKROMIE: Takto ju ešte mnohí NIKDY nevideli!

Jennifer Lopez. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Keď na ňu príde hlad, nepozná čas! Spevácka diva Jennifer Lopez (55) prekvapila fanúšikov najnovším záberom zo svojej kuchyne, kde si varí niečo dobré k zakusnutiu. Hoci by na tom na prvý pohľad nebolo nič nezvyčajné, mnohých zaskočí čas, kedy sa speváčka vybrala k sporáku.

Nezáleží na tom, ktorá časť dňa práve je. Keď sa ozve jej žalúdok, kroky smerujú do kuchyne, kde si pripraví niečo dobré pod zub. Očividne nepatrí medzi celebrity, ktoré držia šialené diéty a po šiestej hodine večer nič nejedia. Aj keď odmenou je top figúra a obdivuhodné pohľady ostatných v outfitoch na veľkých podujatiach, čo majú zo života, ak si drasticky odmietajú dobré jedlá?

Vyzerá to tak, že Jennifer diéty nedrží a napriek tomu ohuruje dokonalou postavou, ktorú by jej mohla závidieť nejedna dvadsiatka. Ide na to s rozumom a keď je hladná, jedlo si jednoducho neodopiera. Dôkazom je najnovšia fotografia, ktorú zverejnila na sociálnej sieti. Zachytáva speváčku za sporákom, ako si pripravuje polnočné občerstvenie.

„Mojou najobľúbenejšou časťou dňa je čas, keď sa vrátim domov a spravím si niečo o polnoci," napísala speváčka do popisku k fotografii na Instagrame. Nerobí jej problém zahnať chute dobrým jedlom aj v čase, kedy mnohí spia alebo sa vyhýbajú potravinám kvôli tomu, že si strážia figúru.

Americká speváčka tak opäť nechala nazrieť svojich fanúšikov do súkromia, no ukázala sa v podobe, v akej to rozhodne nie je pravidlom. Speváčku za sporákom a ešte k tomu o polnoci nevidel snáď ešte nikto!