Veľké TAJOMSTVO princa Harryho vyplávalo na povrch: Z kráľovskej rodiny chcel UTIECŤ oveľa skôr!

Princ Harry. (Zdroj: SITA)

Vyjadril vnútornú túžbu „vyskočiť z lode" ešte v čase, kedy nepoznal Meghan, ako tvrdí kráľovská korešpondentka.

Štyridsaťročný vojvoda zo Sussexu sa s bývalou herečkou z Kravaťákov zoznámil v júli 2016 a o dva roky neskôr to spečatili svadbou. Nikto nevedel o tom, že už roky predtým, ako sa pár v roku 2020 rozhodol pre veľký krok a opustil kráľovskú rodinu a povinnosti a následne sa presťahoval do slnečnej Kalifornie, sa Harry v úprimnom rozhovore mimo kamier podelil o to, ako by sa „rád odsťahoval“.

Meghan a princ Harry. (Zdroj: SITA)

Rozhovor sa uskutočnil počas cesty na Nový Zéland v roku 2015 krátko po narodení druhého dieťaťa princa Williama a princeznej Kate, princeznej Charlotte, ako informuje Daily Mirror. Približne v tom čase Harry oznámil správu o druhých Invictus Games a jeho starší brat sa presťahoval do Norfolku. Pre kráľovskú rodinu to bolo rušné obdobie.

Kráľovská korešpondentka Rhiannon Millsová si zaspomínala na rozhovor, ktorý mala s Harrym. Pre The Sun's Royal Exclusive Show sa ho opýtala, či niekedy rozmýšľal o tom, že by sa odsťahoval. „Áno, veľmi rád. Veľmi rád by som sa odsťahoval. Ale nemôžem, pretože musím podporovať kráľovnú,“ znela jeho odpoveď.

Princ Harry. (Zdroj: SITA)

Millsová povedala, že tieto Harryho slová jej „utkveli v pamäti“, a vysvetlila, že to povedal úprimne a otvorene mimo kamier. „Takže keď mi niekto povie, že to bola Meghanina chyba, že odišli, vždy sa mi ten rozhovor vybaví, pretože on to mal vždy v sebe," pokračovala. „Myslím, že potom prišla Meghan a povedala: „Chyť ma za ruku a pôjdeme do toho spolu," dodala.