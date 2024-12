Jessica Alba poblázni každého muža: V bikinách obhájila titul BOHYNE pláže!

Herečka Jessica Alba. (Zdroj: SITA)

PUERTO VALLARTA - Hollywoodska herečka Jessica Alba (43) vie poštekliť zmysly. Najnovšie sa o to postala na dovolenke v Mexiku, kde si užívala chvíle po boku manžela Casha Warrena a dcéry Honor Marie. Na rozpálenej pláži predviedla svoje sexi krivky v plavkách a donútila tak mužskú fantáziu pracovať na plné obrátky!

Nielen muži túžia mať doma žena s takou figúrou, akú má americká herečka. Nežnejšie pohlavie si tiež povzdychne pri pohľade na jej postavu, no z toho dôvodu, že by aj oni chceli vidieť takú postavu pri pohľade do zrkadla.

Hviezda filmov Fantastická štvorka či Sin City - mesto hriechov trávila čas na mexickej pláži v Puerto Vallarta, kde oddychovala v čiernych bikinách. Ukázala plážový striptíz, keď sa prezliekala z čiernych širokých nohavíc a postupne odhaľovala svoje telo v top forme.

Herečka Jessica Alba na mexickej pláži v Puerto Vallarta. (Zdroj: Profimedia.sk)

Ľudia naokolo nemohli na nej nechať oči a s napätím čakali, kým sa predviedie v celej svojej kráse. Rodinný idylický výlet v malebnom prostredí v Mexiku sa tak niesol v znamení relaxu i provokácie v bikinách.