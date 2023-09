Takto Jessicu Albu NEPOZNÁME: Tepláky, dioptrie, žiaden mejkap... A aj tak je SEXI!

Jessica Alba (Zdroj: Instagram)

LOS ANGELES - Mnoho mužov by určite súhlasilo s tvrdením, že Jessica Alba (42) patrí k najkrajším ženám sveta. Verejnosť ju však vída v spoločnosti vždy perfektne nahodenú a dokonalo najstajlovanú. No aktuálne ju paparazzi nafotili v pohodlných teplákoch, s dioptrickými okuliarmi na očiach a bez mejkapu... A napriek tomu vyzerala super!

Herečka Jessica Alba má síce už po štyridsiatke a je mamou dvoch detí, no pri pohľade na ňu by to tipoval len málokto. Má perfektné krivky a výzor dievčatka. A to ju verejnosť pozná predovšetkým po úpravách kaderníkmi, vizážistami a stajlistami, keď zavíta na niektoré zo spoločenských podujatí.

Aktuálne ju však paparazzi nafotili na prechádzke ulicami Los Angeles. A bez mejkapu, s dioptrickými okuliarmi na očiach a v pohodlnej teplákovej súprave vyzerala azda ešte mladšie. Doslova ako dievčatko. A ani na šarme jej tento typ vizáže nijako neubral. Veď pozrite sami, vyzerala super!

