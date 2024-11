OBROVSKÝ ŽIAĽ Náhle zomrel hudobník (†44) zo slávnej kapely: Polícia zatiaľ nepozná príčinu smrti!

(Zdroj: Pexels.com)

TENNESSEE - Fanúšikovia majú hlavu v smútku. Hudobný svet náhle opustil bubeník Bob Bryar, ktorý bol členom skupiny My Chemical Romance od roku 2004. Našli vo mŕtveho vo svojom dome v Tennessee.

Bubeník Bob Bryar mal len 44 rokov. Ako uviedla polícia, objavili ho pracovníci kontroly zvierat, ktorí prišli vyzdvihnúť jeho dva psy. Naskytol sa im však nechutný pohľad na rozkladajúce sa mŕtve telo v pokročilom štádiu. Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa, no polícia vylúčila cudzie zavinenie, ako uviedol portál TMZ.

Hudobník odišiel zo skupiny My Chemical Romance v roku 2010 kvôli nezhodám, ktoré sa týkali umeleckého smerovania. So skupinou absolvoval množstvo koncertov a nahral známe albumy vrátane The Black Parade. Hoci nejaký čas pôsobil v hudobnom svete, v roku 2014 sa rozhodol úplne stiahnuť a vybudoval si kariéru v oblasti realít a ochrany zvierat.

Hudobná kapela My Chemical Romance vrátane bubeníka Boba Bryara (prvý zľava). (Zdroj: Profimedia.sk)