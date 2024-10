Nový hviezdny pár v šoubiznise: Slávny herec mal zbaliť krásnu kolegyňu!

(Zdroj: GettyImages)

Taron Egerton sa preslávil vo viacerých počinoch, ako je napríklad filmová séria Kingsman, životopisný film Rocketman, kde si zahral Eltona Johna a svoj hlas predviedol aj v obľúbenej rozprávke Spievaj. V jeho súkromnom živote sa mu však darilo už menej, pretože pred dvoma rokmi sa rozišiel s jeho bývalou partnerkou a odvtedy bol sám.

Taron Egerton (Zdroj: Profimedia)

Počas včerajšieho dňa však The Sun informoval, že už nie je single. Jeho novou známosťou má byť americká herečka Chloe Bennet, ktorá sa preslávila v seriáli Agenti S.H.I.E.L.D. z dielne Marvelu. Dvojica má byť spolu už niekoľko mesiacov a zvesti o ich vzťahu navyše potvrdil aj zdroj z jej rodnej krajiny.

„Taron má za sebou turbulentné roky, ale po boku Chloe je to oveľa lepšie. Stretli sa v USA a niekoľkokrát si spolu vyrazili. Potom išli spoločne na výlet do Veľkej Británie. Ukázal jej niekoľko jeho obľúbených miest a podarilo sa im vyhnúť sa pozornosti verejnosti, čo im vyhovovalo, pretože si obaja strážia súkromie. Obaja toho majú veľa a idú na to pomaly, ale z toho, čo hovorili priateľom, tak je to zatiaľ skvelé," povedal zdroj pre spomínaný The Sun.

Chloe Bennet (Zdroj: SITA)