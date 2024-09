Slávna hviezdička po EXTRÉMNEJ plastike: ZNETVORENÁ tvár!

Tamra Judge pred a po zákrokoch (Zdroj: Instagram T.J.)

Hviezda seriálu Skutočné paničky z Orange County Tamra Judge podstúpila zákroky, vďaka ktorým by mala omladnúť. Všetci, čo sa dali na cestu estetickej medicíny sú si vedomí toho, že finálny výsledok sa dostaví až za nejaký čas. A je to tak aj v prípade americkej hviezdičky. Tamra si dala zdvihnúť obočie, podstúpila ošetrenie CO2 laserom a chemický peeling. No a toto všetko sa na nej poriadne podpísalo.

Jej tvár je momentálne totálne znetvorená. Na svojom profile na Instagrame sa podelila o svoj aktuálny stav na tretí deň zotavovania sa. Jej tvár bola výrazne opuchnutá a koža sa jej začínala lúpať. Svojim sledovateľom sa zverila, že má pocit, akoby jej koža mala prasknúť. „Neviem, ako by to mohlo byť ešte horšie. Vidíte, ako to začína mokvať. Sotva viem otvoriť oči,“ opísala. „Tretí deň a opuchy už robia svoje. Pokrok nie je vždy pekný, ale deje sa to,“ napísala k videu. „Opuch je z CO2 laseru. Vidíte, že to siaha až dolu k môjmu hrudníku. Viete si predstaviť, aký je to pocit,“ dodala.

Neskôr večer ešte pridala ďalšiu aktualizáciu. „Trochu ma bolí hrdlo z tej trubice, ktorú som mala v krku. Len vás chcem priebežne informovať,“ doplnila. „Praskanie a všetko ostatné je očividne z CO2 laseru. Dúfam, že sa to zajtra zlepší,“ povedala Tamra. „Trochu mokvá moje hrdlo a hrudník,“ pokračovala, pričom ukázala svoju kožu na hrudníku. „Opuch je dosť zlý, ale veľmi to nebolí. Len to pôsobí veľmi napäto. Dr. Mowlds mi sľubuje, že po tomto sa veci zlepšia, takže som z toho nadšená. Celkovo to však vyzerá tak, ako by to malo. Pekne chrumkavé,“ vyjadrila sa s humorom.