Najprv si tvár potierala HOV*OM a teraz… Slávna influencerka draží svoje SILIKÓNY!

(Zdroj: Instagram DP)

BRAZÍLIA - Začiatkom augusta sociálne siete obletelo video brazílskej influencerky Debory Peixoto, ktorá v ňom odporúčala masku na tvár z vlastných výkalov. Odborníci okamžite upozorňovali, že jej výmysel môže byť nebezpečný... No a aktuálne na seba Brazílčanka púta pozornosť opäť. Podstúpila výmenu silikónov a teraz svoje staré implantáty draží!

Brazílska influencerka Debora Peixoto sa preslávila naozaj nechutne. Na svoj profil na sociálnej sieti Instagram, kde ju sleduje viac ako 664 tisíc ľudí, zverejnila video, v ktorom odporúča masku na tvár z vlastnej stolice. Video doposiaľ videlo 512 tisíc ľudí a obletelo svet. Odborníci však okamžite začali upozorňovať na nebezpečenstvo takejto "superprírodnej kozmetiky".

Vo výkaloch sa totiž nachádzajú rôzne huby, baktérie a parazity a všetko toto môže preniknúť cez poškodenú kožnú bariéru až do tela. No a následne to môže v našom organizme spôsobiť obrovskú šarapatu - napríklad rôzne kožné infekcie či zápaly. Rozruch okolo prvého Deborinho výstrelku ešte nestihol utíchnuť a influencerka už šokuje opäť.

Nedávno podstúpila reoperáciu svojho vylepšeného poprsia. Chirurg jej vymenil implantáty za väčšie o 20 ml, a tak sa aktuálne pýši veľkosťou 450 ml. No a pôvodné silikóny nepoputovali do koša... Plavovláska sa ich rozhodla ponúknuť v aukcii - vyvolávacia cena je 1000 dolárov. Debora tvrdí, že tento nápad skrsol v hlavách jej fanúšikov, a ona sa ho rozhodla zrealizovať.