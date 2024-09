Hviezda seriálu Emily in Paris oslávila výročie svadby: Manželovi poslala nádherný odkaz!

Lily Collins (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Hviezdna herečka Lily Collins (35) si počas včerajšieho dňa užila výročie svadby so svojím partnerom - režisérom Charliem McDowellom (41). Pri tejto príležitosti mu na sociálnych sieťach poslala krásny odkaz, v ktorom mu vyznala svoju lásku.

Známa herečka sa preslávila vo viacerých počinoch, ako sú napríklad filmy S láskou, Rosie, Snehulienka či Splnený sen. Najväčšiu slávu jej však priniesol seriál Emily in Paris, ktorý si v posledných rokoch získal milióny fanúšikov po celom svete a kde si zahrala hlavnú postavu.

Okrem toho sa jej však darí aj v súkromnom živote. Od roku 2021 je totiž šťastne vydatá za svojho partnera a režiséra Charlieho McDowella. Počas včerajšieho dňa dvojica oslavovala svoje 3. výročie svadby a Collins svojmu partnerovi poslala prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram krásny odkaz.

„Šťastné výročie mužovi, ktorý ma dokáže rozosmiať tak, ako nikto. Tri roky ma držíš v náručí a to je najkrajším darčekom. Dávaš mi pocit, že som najúžasnejší človek na planéte. Zbožňujem ťa viac, než to dokážem vyjadriť. Tu je pár našich záberov a myslím, že to najlepšie nás ešte len čaká..." napísala v príspevku Collins.