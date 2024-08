Slávna hudobníčka čelila hejtom fanúšikov: Došla jej trplezlivosť… Neprajníkom poslala vulgárny odkaz!

Ice Spice (Zdroj: SITA)

Známa hudobníčka si aj napriek mladému veku získala veľké množstvo fanúšikov, ktorých má len na sociálnej sieti Instagram takmer 12 miliónov. Na svojom konte má viacero hitov, ktoré majú na Youtube milióny zhliadnutí. V poslednej dobe však začali fanúšikovia riešiť jej postavu, pretože sa jej podarilo zhodiť zopár kíl.

Mnohí však začali narážať na to, že si tak, ako mnoho slávnych osobností, pomohla liekom Ozempic, ktorý sa používa pri cukrovke. Jedným z vedľajších účinkov je aj strata váhy, čo mnohé celebrity využívajú ako jednoduchý spôsob, ako schudnúť. Mladá Američanka však poslala všetkým hejterom ostrý odkaz a tvrdí, že ani nevie, čo tento liek je.

„Chcela by som o tom rýchlo prehovoriť. Pretože by som bola fakt rada, keby ste sa nikdy nenaučili slovo Ozempic. To by som si hrozne želala. Čo to vôbec je? Čo to ku*va je? To ste fakt vy lenivé ku*vy nikdy nepočuli slovo fitko? Volá sa to fitko, volá sa to zdravá strava a chodenie na turné. Možno ak by som sedela celý deň doma, tak by bolo ľahšie zostať veľkou," citoval speváčku magazín Page Six.

