Taylor Swift sa po prvýkrát vyjadrila k zrušeným koncertom vo Viedni: Fanúšikom poslala emotívny odkaz!

Taylor Swift (Zdroj: SITA)

Taylor Swift mala v prvej polovici augusta odohrať v rámci jej The Eras Tour 3 koncerty vo Viedni. Tie sa však kvôli hrozbe teroristických útokov museli zrušiť, čo zasiahlo aj množstvo Slovákov, ktorí sa na jej šou chystali. Hviezdna speváčka sa k celej situácii vyjadrila po prvýkrát na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, kde najskôr poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na európskej časti turné, ktoré skončilo v utorok v Londýne.

„Oficiálne sme skončili európsku časť The Eras Tour. Zažila som najvášnivejších ľudí, pred ktorými som hrala, nové tradície počas šou a úplne novú éru. Bolo to hektickejšie než predtým a preto som hrdá na môj tím za to, že boli schopní fyzicky zvládnuť šou, postaviť pódiá a vytvoriť túto magickú energiu, aj keď na to mali vždy len pár dní," napísala Swift v rozsiahlom statuse.

„Zrušené koncerty vo Viedni boli pre mňa hroznou správou. Dôvod zrušenia ma naplnil úplne novým strachom a veľkou vinou voči ľuďom, ktorí plánovali na tieto koncerty prísť. Zároveň som však bola veľmi vďačná všetkým úradom, pretože našťastie môžeme smútiť len nad zrušenými koncertami a nie kvôli ľudským životom. Veľmi ma potešila láska a súdržnosť fanúšikov. Rozhodla som sa, že všetka moja energia sa bude sústrediť na to, aby sme ochránili ľudí, ktorí pôjdu na moju šou do Londýna. Pracovali sme spoločne s britskými orgánmi veľmi tvrdo a chcem sa im poďakovať za všetko, čo pre nás urobili. Poviem to veľmi jasne, nebudem verejne hovoriť o veciach, ktoré by mohli vyprovokovať tých, ktorí by chceli ublížiť mojim fanúšikom," doplnila speváčka.

„V takýchto prípadoch je ticho ukážka zdržanlivosti a čakanie na to, aby sa človek vyjadril v správnom čase. Moja priorita bola dokončiť turné v Európe bezpečne a môžem povedať, že sa mi to podarilo. V Londýne to následne bolo ako sen. Na všetkých vystúpeniach to bolo plné vášne a zábavy. Energia na štadióne bola ako obrovské objatie od 92-tisíc ľudí každý jeden večer a opäť mi to prinieslo pokoj," uzavrela hudobníčka.