Svetoznámy herec sa opäť objavil na Slovensku: Natáčal na Bojnickom zámku!

(Zdroj: pixabay.com)

BOJNICE - Na Slovensku sa prednedávnom objavila svetoznáma filmová hviezda. Tou bol herec Ewan McGregor (53), ktorý sa spolu so štábom objavil na Bojnickom zámku. Pre slávneho umelca to však nebola prvá návšteva našej krajiny.

Ewan McGregor sa preslávil vo viacerých známych počinoch, ako je napríklad dráma Trainspotting, filmová séria Star Wars či triler Nič nás nerozdelí. V nedávnom období však strávil istý čas aj na Slovensku, kde sa objavil na Bojnickom zámku.

„Dnes už môžeme prezradiť, že Ewan McGregor sa počas svojho pobytu na Slovensku zastavil aj na Bojnickom zámku. Spolu so štábom strávil na zámku istý čas. No čo presne tu natáčali, si nateraz necháme pre seba. Dali sme mu totiž slovo," uviedla stránka Bojnického zámku na Fecebooku.

Dnes už môžeme prezradiť, že Ewan McGregor sa počas svojho pobytu na Slovensku zastavil aj na Bojnickom zámku. 🎥 Spolu... Posted by BojniceCastle on Tuesday, August 13, 2024

Pre svetoznámeho herca však nešlo o prvú návštevu našej krajiny. Ten sa v rámci dokumentu Long Way Round spolu s kolegom Charleym Boormanom vidal na cestu z Londýna do New Yorku na motorke a počas nej zavítal aj na Slovensko, kde sa rovnako, ako teraz, objavil na Bojnickom zámku.

Ewan McGregor (Zdroj: SITA)