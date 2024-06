Známa zlatokopka ulovila ďalšieho: Len pred týždňom SPLÁCHLA prsteň od EX a... Je zasnúbená OPÄŤ!

Courtney Stodden (Zdroj: Instagram)

BEVERLY HILLS - Courtney Stodden (29) sa do povedomia verejnosti vryla najmä svadbou s výrazne starším hercom Dougom Hutchinsonom (64). Dvojici vzťah však nevydržal a odvtedy hviezda reality šou vystriedala niekoľko vplyvných mužov. Len pred týždňom spláchla do záchoda prsteň od svojho ex a... Je zasnúbená opäť!

Hviezda reality šou Courtney Stodden sa do povedomia verejnosti dostala ako 16-ročná. Vtedy sa vydala za o 35 rokov staršieho herca zo Zelenej míle. Dvojica tvorila pár s prestávkami do roku 2016 a v roku 2018 prišlo k rozvodu. V tom čase si už kráska hrkútala po boku filmového producenta Chrisa Shenga. Aj s tým plánovala svadbu, no v júli 2023 došlo k rozchodu.

Len pred týždňom brunetka zverejnila video, na ktorom zásnubný prsteň od svojho ex splachuje do záchoda. „Na poslednú chvíľu robím malé jarné upratovanie pred letom. myslím, že diamanty nie sú vždy najlepším priateľom dievčaťa. Toodle-oo! Do ďalšej kapitoly,“ zahlásila vo videu, ktoré získalo TMZ. A zdá sa, že ďalšou kapitolou myslela život so svojím novým priateľom.

Ako informuje portál TMZ, Courtney je opäť zasnúbená. O ruku ju požiadal jej priateľ, producent Jared Safier, ešte 11. júna v hoteli Beverly Wilshire v Beverly Hills. Filmár sa mal dôležitú otázku opýtať v hotelovej reštaurácii, no k reálnemu pokľaknutiu na jedno koleno došlo až u nich doma v Brentwoode.

Zdroj tvrdí, že Safier svojej milej kúpil 5-karátový diamantový prsteň, ktorý si hviezdička vyhliadla ešte vo februári, keď spoločne prechádzali okolo výkladu v hotelovej hale počas Oscarovej párty. Prsteň vidno na najnovších záberoch, ktorými sa brunetka pochválila na sociálnej sieti. „Slepá pre lásku a pripravená na leto!“ napísala k fotkám.