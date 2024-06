ŠKANDÁL festivalu v Cannes: Ukrajinská modelka vraj podáva ŽALOBU... Bola napadnutá ochrankou!

(Zdroj: TikTok)

CANNES - Filmový festival v Cannes skončil minulý týždeň v sobotu. Krátko potom začali sociálnymi sieťami kolovať videá, ktoré na podujatie nehádžu najlepšie svetlo. Správanie ochranky bolo vraj mimoriadne neúctivé. A ukrajinská modelka Sawa Pontyjska to nemieni nechať tak... Na filmový festival podáva žalobu!

Prestížny medzinárodný filmový festival v Cannes sprevádza nepríjemný škandál. Viacero hviezd sa totiž počas podujatia dostalo do konfliktu s ochrankou na červenom koberci. Konkrétne s istou ženou. Svoju skúsenosť s ňou má napríklad speváčka Kelly Rowland, kórejská herečka YoonA či hviezda z Dominikánskej republiky Massiel Taveres. A videá, ktoré to zachytávajú, kolujú internetom.

Aktuálne zahraničné médiá informujú o tom, že podobnú negatívnu skúsenosť má s ochrankou z Cannes aj ukrajinská modelka Sawa Pontyjska. Ona sa však rozhodla situáciu nenechať len tak. Ako vraj krásna tmavovláska prezradila v rozhovore pre BBC, na organizátorov podujatia podla žalobu. Dôvodom bolo brutálne správanie ochranky na premiére filmu Marcello Mio.

Pontyjska tvrdí, že sa zľakla, keď ju jeden z ochrankárov zovrel do "medvedieho objatia". K incidentu vraj došlo 21. mája, keď sa pokúšala vstúpiť na podujatie. „Snažila som sa uniknúť z tohto zovretia. Zišla som dole a začala som utekať po schodoch, pretože to bola cesta späť,“ opísala incident kráska. „Snažila sa ma vtlačiť dovnútra, takže nikto nevidel, čo so mnou robí. Potom ma vykopla zadnými dverami.“

Video spomínaného incidentu Pontyjska zdielala na sociálnej sieti TikTok a doposiaľ má viac ako 16 miliónov videní. Modelka podľa BBC obviňuje festival z "fyzického napadnutia a psychickej ujmy" a žiada odškodné 100 000 eur. V žalobe modelka uvádza, že použitie fyzickej sily jej spôsobilo akútnu bolesť a psychickú traumu.

„Vždy som snívala o tom, že sa dostanem na filmový festival v Cannes, ale potom som bola šokovaná hrubosťou a nerozumným používaním fyzickej sily, ktoré som zažila na červenom koberci s inými medzinárodnými hviezdami. Pripravujeme sa na to, aby sme to dali dokopy,“ vyjadrila sa pre BBC.