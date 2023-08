Šokujúce PRIZNANIE známeho moderátora: O svojom boji s RAKOVINOU prehovoril v živom vysielaní!

(Zdroj: pixabay.com)

Chris Evans patrí už dlhé roky medzi známe tváre vysielania vo Veľkej Británii. Počas svojho pôsobenia v médiách si vyskúšal viacero moderátorských stoličiek v rádiách a televíziách a takisto sa presadil aj ako producent.

Počas včerajšieho vysielania však všetkých svojich fanúšikov doslova šokoval správami o jeho zdravotnom stave. Poslucháčom svojej show na Virgin Radio totiž oznámil, že bojuje s rakovinou kože.

Chris Evans (Zdroj: Profimedia)

„Musíme si pohovoriť o jednej veci. Je to melanóm. Mám rakovinu kože, ale zachytili to veľmi skoro. Tak skoro, ako to len bolo možné. Existuje fráza zhubný melanóm. Keď sa o to začnete zaujímať tak zistíte, že je to úplne zbytočná fráza. Keď je to melanóm, tak je to zhubné. Avšak zachytili to včas, takže by sa to malo dať vyliečiť," povedal Evans podľa The Sun.

„Je to liečiteľné najviac, ako len rakovina môže byť. Lekári to nazvali štádium nula. Moja liečba sa začína 14. septembra. Keď sa skončí, tak nasledujúci mesiac nebudem môcť behávať, takže dovtedy nebudem robiť nič iné," dodal s humorom veľký milovník behu.