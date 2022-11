Člen legendárnej kapely priznal RAKOVINU PROSTATY: Liečba už nepomôže!

LOS ANGELES - Počas víkendu bol v Los Angeles na programe už 37. ročník akcie s názvom Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony, počas nej uviedli do siene slávy aj legendárnu skupinu Duran Duran. Na oslavách sa však nemohol zúčastniť hudobník Andy Taylor (61). Ten už 4 roky bojuje s rakovinou prostaty a ako tvrdí, jeho choroba sa nedá vyliečiť!

Legendárna skupina Duran Duran sa v sobotu dočkala veľkej pocty. Toto zoskupenie totiž zaradili do rokenrolovej siene slávy. Slávnostného večera sa zúčastnili zakladajúci členovia Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor a Simon Le Bon.

Súčasťou formácie je aj Andy Taylor. Ten sa však podujatia nemohol zúčastniť. Po kolegoch poslal list, v ktorom svoju absenciu vysvetlil. Prítomným ho prečítal frontman skupiny Le Bon. Z oslavy slávnej kapely sa však v tej chvíli stala veľmi smutná udalosť. Dôvod, pre ktorý sa hudobník nezúčastnil tohto galavečera je totiž jeho zdravotný stav. Taylor už 4 roky bojuje s rakovinou prostaty a podľa jeho slov sa jeho zdravotný stav nezlepšuje.

Galéria fotiek (3) Andy Taylor

Zdroj: Instagram

„Pred 4 rokmi mi diagnostikovali rakovinu prostaty. Aj napriek veľkej snahe lekárov sa môj stav nezlepšuje. A hoci môj stav nie je momentálne život ohrozujúci, tak sa nedá vyliečiť. Avšak, nič z tohto by nemalo odvrátiť pozornosť od toho, čo táto kapela za 44 rokov pôsobenia dosiahla," napísal hudobník. „Som neskutočne sklamaný z toho, že som dnes nemohol prísť. Avšak z ocenenia som veľmi nadšený. Dokonca som si kúpil novú gitaru. Na týchto 4 bratov som nesmierne hrdý a som ohromený ich odolnosťou," dodal Taylor.

VIDEO: Duran Duran - Come Undone.

Hoci sa všetci snažia k Andyho chorobe stavať s veľkou silou a odhodlaním, je to pre nich pochopiteľne veľmi náročné. Le Bon jeho stav komentoval aj v zákulisí. „Som z toho zničený. Andyho veľmi milujeme. Nebudem tu však stáť a plakať. Myslím, že by to bolo nevhodné, ale to by najlepšie vyjadrovalo to, čo cítim," povedal podľa Daily Mail spevák.