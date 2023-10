TRPKÉ SLOVÁ slávneho komika: Priznal BOJ S RAKOVINOU!

(Zdroj: pixabay.com)

Mark Steel si počas svojej kariéry získal množstvo fanúšikov. V minulosti totiž pracoval vo viacerých známych médiách, ako je napríklad Mirror. Okrem toho však ľudí zabával svojím jedinečným humorom, ktorý predvádzal počas stand-up vystúpení. Najnovšie však musel oznámiť veľmi smutné správy.

Steelovi totiž diagnostikovali rakovinu, o čom informoval na svojej webovej stránke. To, že sa niečo deje, si všimol počas bežnej činnosti. „Holil som sa a všimol som si, že môj krk je oveľa väčší než obvykle. Musel som sa pozrieť viackrát, aby som tomu uveril. Najskôr som si myslel, že sa so mnou zahráva moja myseľ. Zo začiatku som to ignoroval, ale po dvoch týždňoch sa opuch stále zväčšoval. Išiel som preto k doktorovi a robil som to, čo muži robia veľmi často. Hovoril som, že to nič nie je a že som nemal chodiť," povedal Steel.

„Poslali ma na biopsiu a o pár dní mi volali a pýtali sa ma otázky, ktoré súvisia s rakovinou. Následne mi povedali, že sa mi do pár dní ozvú. Nikto ma však nekontaktoval 14 dní. Následne mi úplne nový človek oznámil, že mám rakovinu a zajtra mám ísť na ďalšie testy, aby zistili, v ktorej fáze rakovina je. Bol som v šoku, pretože mi to dovtedy nikto nepovedal a žena, ktorá mi volala, to nevedela," doplnil komik.

Steel povedal aj to, ako na tom momentálne je. „Zistili, že mám rakovinu až na dvoch miestach. Tá hlavná je v hrdle a mám vysoké šance na vyliečenie. Túto správu píšem pár dní pred operáciou, ktorá potvrdí, kde presne mám nádor. Následne sa začne liečba. Podľa doktorov by som mohol o 6 mesiacov znova vystupovať. Takže toto je môj súčasný stav. Mám rakovinu, ale dá sa liečiť," uzavrel publicista.

Mark Steel (Zdroj: Profimedia)