Slávny moderátor pod paľbou kritiky: Terorizoval zamestnancov... TOTO im teraz odkázal!

Jimmy Fallon (Zdroj: SITA)

Jimmy Fallon sa počas svojej kariéry objavil v niekoľkých známych filmoch a seriáloch, avšak televízni diváci ho poznajú najmä z jeho obľúbenej šou The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Už v minulosti sa objavili špekulácie, že kvôli jeho problémom s alkoholom sa tvorcovia boja o budúcnosť tohto programu a v posledných dňoch dostal ďalšiu tvrdú ranu. Magazín Rolling Stone totiž zverejnil skúsenosti bývalých a súčasných členov štábu, ktorí pracovali na príprave šou. Podľa ich slov bolo ich pracovné prostredie toxické a to hlavne kvôli známemu moderátorovi.

Jeho výkyvy nálad mali za následok, že v šou sa zamestnanci striedali ako na bežiacom páse a 7 z nich dokonca uviedlo, že kvôli tomu mali problémy s mentálnym zdravím. „Keď mal Jimmy zlú náladu, tak sme vedeli, že budú mať všetci zlý deň. Museli sme sa sústrediť na to, čo sme robili, pretože ak by Jimmy našiel niečo, čo je zle, tak by vybuchol," povedal jeden z bývalých zamestnancov. „Nikto mu to však nepovedal, ani náhodou. Všetci okolo neho chodili po špičkách a báli sa," doplnil ďalší.

Keď sa však o týchto skutočnostiach dozvedel moderátor, tak sa mal všetkým kolegom ospravedlniť a podľa spomínaného magazínu Rolling Stone sa kvôli tomu cíti veľmi zle. „Je to veľmi trápne a cítim sa kvôli tomu veľmi zle. Ak som nejako strápnil vás, vašu rodinu alebo priateľov, tak ma to mrzí. Ani neviete ako veľmi. Chcem, aby bola táto šou o zábave, ktorá bude ale pre všetkých rovnaká," mal povedať Fallon počas spoločného videohovoru.

