Slávny herec (27) prehovoril o boji s alkoholom: Desivé slová!

Tom Holland je verejnosti dobre známy nielen ako frajer krásnej herečky menom Zendaya, ale tiež ako predstaviteľ obľúbeného Spider-Mana. Aktuálne bol hosťom v podcaste Jay Shetty’s “On Purpose”, v ktorom prehovoril aj o momente, keď si uvedomil, že má problém s alkoholom.

"Suchý Január" je záväzok, ktorý si začiatkom roka dávajú mnohí. Jeho podstatou je to, že sa človek celý mesiac vyhýba alkoholickým nápojom. V roku 2022 si dal túto výzvu aj Tom Holland. A hoci sa nazdával, že to pre neho bude jednoduché, opak bol pravdou. „Jediné, na čo som mohol myslieť bolo, že si chcem dať drink,” priznal otvorene mladý herec. „Myslel som na to hneď ráno, keď som sa prebudil. Sledoval som neustále čas... Ozaj ma to vystrašilo,” dodal.

Galéria fotiek () Tom Holland s frajerkou Zendayou

Zdroj: profimedia.sk

Aj preto sa Tom rozhodol, že z jedného mesiaca abstinencie si spraví dva. Keďže stále bojoval s podobnými pocitmi, stále sa bál, že má problém s alkoholom. Povedal si preto, že bez neho vydrží do svojich narodenín, ktoré má 1. júna.

Ako Holland prezradil, napokon abstinuje dodnes. Uvedomil si totiž, že to má na neho len pozitívny vplyv. „Lepšie spím. Lepšie zvládam rôzne problémy a mám čistú myseľ. Cítim sa zdravší a viac fit. Povedal som si, že prečo by som mal byť otrokom alkoholu? Prečo som tak posadnutý myšlienkou dať si ho?” uviedol Tom, ktorý sa s odstupom času tiež zamýšľa, prečo po alkohole vôbec siahal.