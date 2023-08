Našla Jennifer Aniston konečne toho pravého? Údajne zbalila slávneho boháča!

(Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Našla konečne toho pravého? Aj napriek tomu, že slávna americká herečka Jennifer Aniston (54) v láske príliš veľa šťastia nemala, momentálne to vyzerá tak, že v je živote je nový muž. Tým by mal byť investor Chris Dixon (51), s ktorým ju pristihli na spoločnej večeri.

Obľúbená herečka, ktorá sa preslávila vďaka ikonickému seriálu Priatelia, je okrem svojej oslnivej kariéry známa aj tým, že v láske patrí medzi tie najväčšie smoliarky Hollywoodu. Teraz to však vyzerá tak, že by sa to mohlo konečne zmeniť.

(Zdroj: SITA/Jordan Strauss/Invision/AP)

Aniston sa totiž objavila po boku milionára Chrisa Dixona, s ktorým si užívala spoločnú večeru. Obaja navyše odchádzali z reštaurácie v rovnakom čase a tak sa okamžite začalo špekulovať, že táto dvojica tvorí pár.

O ich stretnutí okamžite informovalo viacero zahraničných médii, ako je napríklad NY Breaking. Ako prvý túto informáciu priniesol denník Daily Mail, ktorý však nakoniec správy o tom, že to bolo rande stiahol. Ani jeden z nich sa k celej situácii nevyjadril a tak nateraz to, či ide o vážny vzťah, zostáva záhadou.

Chris Dixon (Zdroj: Profimedia)