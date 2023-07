ROZVOD hviezdneho páru je definitívny: Chľast a bujaré večierky... Herečka sa správala, akoby bola slobodná!

Počas včerajšieho dňa sme vás na Topkách informovali o tom, že táto dvojica sa rozvádza. Ich 7-ročné manželstvo je tak definitívne na konci, čo potvrdila verejnosti aj samotná dvojica. Dôvody ich rozhodnutia však neboli jasné.

Tie sa začali pomaly vynárať a podľa najnovších informácii denníku The Sun mal byť jednou z príčin aj divoký životný štýl Vergary, ktorá má rada párty a alkohol. Podobnú záľubu však nezdieľal jej manžel. Ten v minulosti bojoval so závislosťou na alkohole a tak sa bál, že by sa opakovali jeho problémy z minulosti.

„Sofia má veľmi rada koktejlové večierky a pitie alkoholu. Je to jej spôsob, ako vypustiť paru. Mala to tak vždy. Chodí von a stretáva ľudí v ich domoch a takisto organizuje malé stretnutia u seba doma. Pre Joea sa to však v priebehu rokov stalo problémom. Bál sa, že keby začal opäť piť, tak by do toho znova spadol," povedal zdroj.

„Obaja sú navyše veľmi rozdielni ľudia. Joe je tichý muž, ktorý má rád pokoj a rád trávi čas doma. Miluje meditáciu a cvičenie. Sofia naopak miluje chodiť do spoločnosti. Rada chodí na akcie, kde je rušno. Toto ich rozdelilo. V posledných mesiacoch spolu takmer nikam nechodili. Jej blízki priatelia dokonca hovorili, že sa správala, akoby bola slobodná," doplnil človek z ich okolia.

Galéria fotiek () Sofia Vergara, Joe Manganiello

Zdroj: SITA

Ako informuje tmz.com, Joe už v stredu podal na súd žiadosť o rozvod. Ako dôvod uviedol práve neprekonateľné rozdiely.