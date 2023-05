Nečakaný KONIEC: Moderátor po dlhých rokoch opúšťa rannú šou... Je za tým konflikt s kolegyňou!

Počas víkendu sme vás na Topkách informovali o tom, že súd poslal brata slávneho britského moderátora do väzenia na 12 rokov. Za mrežami si Timothy posedí za to, že mal sexuálne zneužívať maloletého chlapca.

Timothy však nebol jedinou osobou, ktorá robila Schofieldovi vrásky na čele. Už dlhšie sa totiž hovorilo o tom, že jeho vzťahy s kolegyňou Holly Willoughby sú na bode mrazu. Dvojica spolu moderovala dlhé roky rannú šou televízie ITV - This Morning, či šou Dancing on Ice. Spájalo ich aj kamarástvo.

Moderátor sa počas kauzy súvisiacej s bratom stiahol z obrazovky, avšak v uplynulých dňoch sa vrátil aspoň do spomínanej rannej šou. Odvtedy bola atmosféra medzi oboma veľmi napätá a podľa denníku The Sun spolu takmer vôbec nehovorili.

Galéria fotiek (4) Holly Willoughby, Phillip Schofield

Zdroj: ITV/ youtube.com

Počas minulého týždňa nakoniec jeho šéfom došla trpezlivosť. Po tom, ako vo štvrtok odmoderoval šou, mu mali okamžite oznámiť, že v šou končí. K celej situácii sa prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram vyjadril aj samotný Schofield.

„Vždy som bol hrdý na to, že som mohol riešiť zaujímavé príbehy v šou This Morning. Počas mojej kariéry v televízii, vrátane posledných náročných dní, som robil všetko preto, aby som bol milý a čestný. Rozumiem, že sa ITV rozhodlo, že aktuálna situácia nemôže pokračovať a som ochotný spraviť všetko preto, aby som šou, ktorú milujem, ochránil. Takže som súhlasil s tým že v šou skončím. Chcel by som sa poďakovať hlavne jej úžasným divákom," napísal vo svojom vyhlásení moderátor.