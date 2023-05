Brat známeho moderátora ide za mreže: TOTO je jeho trest za zneužívanie maloletého chlapca!

Na konci marca sme vás na Topkách informovali o tom, že jeden z najznámejších moderátorov Británie - Phillip Schofield rieši nepríjemnú situáciu. Jeho brat Timothy sa totiž postavil pred súd kvôli obvineniam zo sexuálneho zneužívania maloletého chlapca. Samotný moderátor sa dokonca musel na istý čas stiahnuť z obrazoviek.

Súd nakoniec rozhodol o tom, že Timothy Schofield je vinný zo zneužívania, ku ktorému malo dochádzať v období troch rokov. V posledných dňoch sa čakalo už len na rozsudok a sudkyňa Johanna Cutts ho napokon poslala za mreže na 12 rokov.

„Využili ste jeho nevinnosť a obdobie, v ktorom sa v jeho živote nachádzal, k svojmu vlastnému sexuálnemu uspokojeniu. To, čo ste urobili, bolo zlé. Cítil, že je nútený robiť to, čo chcete a mal pocit, že je uväznený, že nemôže uniknúť a že to nikomu nemôže povedať," povedala Cutts.

„Vzali ste mu právo byť teenagerom, akým by mal byť - bezstarostný, uvoľnený a šťastný. Je zrejmé, že ste ním boli posadnutý. Vaše konanie a správanie mali na chlapca zničujúci dopad a mysleli ste pri ňom len na seba. Nepočula som od vás jediné slovo ľútosti," doplnila sudkyňa.