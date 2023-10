HOROROVÉ CHVÍLE známej moderátorky: Šialený muž ju chcel uniesť... Polícia zasiahla v poslednej chvíli!

(Zdroj: pixabay.com)

Holly Willoughby sa počas tohto roka na istý čas vytratila z obľúbenej rannej šou, ktorú dlhé roky moderuje. Vtedy to bolo kvôli škandálu jej dlhoročného kolegu Phillipa Schofielda, ktorý nakoniec musel šou opustiť.

Tentoraz bol za jej absenciou oveľa šokujúcejší dôvod. Vo štvrtok ju totiž stiahli z vysielania len pár minút pred začiatkom šou. Polícia totiž jej šéfom oznámila, že moderátorke hrozí únos, ktorý je na ňu plánovaný. Jej dom odvtedy strážia policajti a podporu jej vyjadrilo množstvo kolegov či fanúšikov.

Viac svetla do celého prípadu napokon priniesol denník The Sun. Podľa jeho informácii už polícia muža, ktorý únos plánoval, zadržala. Ten mal podľa informácii v pláne aj to, že Willoughby vážne ublíži. „Vyšetrovanie pokračuje, ale polícia to berie ako pokus o únos Holly. Na elektronických zariadeniach našli výhražné správy, v ktorých hovoril, že jej vážne ublíži," povedal zdroj pre spomínaný denník.

Moderátorka Holly Willoughby (Zdroj: SITA)