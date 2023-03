Známy moderátor sa musel stiahnuť z obrazovky: Jeho brat je obvinený zo zneužívania maloletého chlapca!

Phillip Schofield patrí medzi najpopulárnejšie televízne tváre britských ostrovov. V súčasnosti moderuje obľúbenú rannú šou stanice ITV This Morning a takisto aj program Dancing on Ice, ktorý sa v Británii vysiela už od roku 2006.

Galéria fotiek (4) Phillip Schofield

Zdroj: ITV/ youtube.com

Momentálne však rieši úplne iné starosti. Jeho brat Timothy totiž čelí vážnym obvineniam zo sexuálneho zneužívania maloletej osoby. Na začiatku tohto týždňa sa tak postavil pred súd, ktorý prebieha aj v týchto dňoch.

K zneužívaniu malo dôjsť medzi rokmi 2016 až 2019. V utorok bolo počas pojednávanie pustené video s výpoveďou chlapca v teenagerskom veku, ktorý má byť Schofieldovou obeťou. Podľa jeho slov ho starší muž nútil do sexuálnych aktivít.

Galéria fotiek (4) Timothy Schofield si pre ceste na súd zakrýval tvár

Zdroj: Profimedia

„Vždy, keď som mu povedal nie, tak z toho nebol nadšený. V ten deň som však mal pocit, že iná cesta z tejto situácie neexistuje. Musel som povedať áno," povedal chlapec, ktorý následne uviedol, že mal so Schofieldom orálny sex. „Niekoľkokrát hovoril aj o análnom sexe a o tom, ako by pri tom použil lubrikant. Povedal, že si užíval to, ako sme pozerali porno a že som bol toho súčasťou. Nachádzal v tom šťastie a potešenie, čo bolo pre mňa veľmi nepríjemné. Cítil som, že sa z tejto situácie nedostanem bez toho, aby som s tým súhlasil," uviedol podľa denníku Mirror maloletý.

Počas procesu padlo aj meno jeho slávneho brata. Sudkyňa Johanna Cutts totiž varovala porotu, aby sa nenechala rozptýliť mediálnym statusom Phillipa Schofielda. Ten sa počas procesu stiahol z verejného života a dokonca sa neobjavuje ani v spomínanej rannej šou. Počas tohto týždňa ho totiž nahradili jeho kolegovia.