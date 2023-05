Pri pohľade na slávne dvojičky budete chcieť plakať: KATASTROFA NA DRUHÚ!

NEW YORK - Americké modelky, návrhárky a televízne osobnosti Shannon a Shannade Clermont (29) sú v USA známym pojmom. Sú to dvojičky, ktoré zo všetkého najradšej pútajú pozornosť. Inak tomu nebolo ani v týchto dňoch v New Yorku, kde sa konal slávnostný večer MET Gala. Pri pohľade na ne budete chcieť plakať. Toto je katastrofa na druhú!

V pondelok sa v Metropolitnom múzeu v New Yorku konala jedna z najväčších módny akcií roka - MET Gala. A pozvaní boli všetci, čo vo svetovom šoubiznise niečo znamenajú. Na afterpárty sa dostali aj slávne dvojičky Shannon a Shannade Clermont, ktoré sú známe svojou schopnosťou vyvolať rozruch všade, kde sa objavia.

A inak to nebolo ani tentokrát. Do spoločnosti totiž nabehli v šatách pretrolejovej farby, ktoré boli zjavne vyrobené z veľmi tenkého materiálu. Prítomným hosťom sa totiž počas slávnostného večera naskytol pohľad na ich presvitajúce nahé prsiská. Navyše to pôsobilo, akoby mali na sebe plavky či body a k tomu veľmi zvláštne vykrojenú sukňu. No skrátka katastrofa na druhú!