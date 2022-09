SODOMA GOMORA! Totálny úlet amerických modeliek: Na prestížnu párty prišli “NAHÉ”!

Galéria fotiek (4) Shannon a Shannade Clermont prišli na párty vo veľmi odvážnych outfitoch.

Zdroj: Profimedia

NEW YORK - Móda nemá pravidlá. No sú isté hranice, ktoré je odporúčané dodržiavať. Napríklad nechodiť do spoločnosti bez oblečenia. Známe americké sestry, modelky Shannon a Shannade Clermont (28) síce tento bod neporušili, no outfity, ktoré si obliekli ani nemuseli mať na sebe... SODOMA GOMORA, veď vyzerali ako nahé!