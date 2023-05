TOTO je najdivnejší ROZHOVOR všetkých čias: Nebudete veriť vlastným očiam a ušiam!

NEW YORK - Akoby ani nebola z tohto sveta! Speváčka Doja Cat (27) pravidelne a celkom rada šokuje verejnosť. Nesklamala ani v pondelok, keď na podujatie MET Gala zavítala s tvárou, ktorú mala upravenú tak, aby vyzerala ako mačka. V istom okamihu sa umelkyňa dostala k mikrofónu a... To musíte vidieť!

Len nedávno sme vás na topkách informovali, že herec Hugh Grant nie je práve najlepším respondentom na rozhovor. Svoje o tom vie krásna Ashley Graham, ktorá na debatu s ním len tak ľahko nezabudne. Slávny herec na jej otázky odpovedal stroho a tváril sa maximálne otrávene.

Nuž, po pondelkovom podujatí MET Gala má Hugh konkurenciu. Na internete sa totiž objavil rozhovor, ktorý smelo možno zaradiť medzi tie najhoršie v histórii. A viacerí nám určite dajú za pravdu, že väčší bizár ešte nevedeli.

Pričinila sa o to speváčka Doja Cat. Tá totiž počas rozhovoru s redaktorkou magazínu Vogue odpovedala len mňaukaním.

Redaktorka sa však nenechala vyviesť z miery a otázky ďalej kládla akoby nič. Ocenili to aj viacerí diskutujúci pod príspevkom. „Emma to zvládla fantasticky. Je úžasná,” znejú vybrané z nich. „Ak je niekto, kto takýto rozhovor zvládne, tak je to práve Emma. Veď ona mačky miluje,” prezradil na ňu istý fanúšik. Ako by ste sa v podobnej situácii zachovali vy?