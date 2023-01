Desivé spomienky slávneho herca: Nakrúcanie sa zmenilo na HOROR... Krásnu kolegyňu takmer pripravil o oko!

P.S.: Milujem ťa mal premiéru v roku 2008 a tešil sa pozitívnej kritike mnohých odborníkov. V hlavných úlohách sa predstavili škótsky herec Gerard Butler a oscarová Hilary Swank. Práve táto dvojica však zažila počas natáčania aj veľmi nepríjemný moment.

Počas jednej scény mal herec zatancovať len trenkách a trakoch, ktoré mali v jednej chvíli trafiť herca do tváre. Tento moment však dopadol úplne inak, keďže spona z trakov vyletela a trafila herečku tesne nad oko. K tejto situácii sa vyjadril v The Drew Barrymore Show.

„Natáčali sme scénu, kde som tancoval ako idiot v trenkách a trakoch, z ktorých sa mala uvoľniť sponka a mala ma trafiť do tváre," začal svoje rozprávanie hviezdny herec. „Lenže tá sa zasekla, uvoľnila a preletela okolo mojej hlavy. Nakoniec trafila Hilary tesne nad oko. Mala tam otvorenú ranu a okamžite ju museli zobrať do nemocnice. Bolo to dosť nebezpečné, pretože aj kameramani sa chránili plastovými štítmi, aby ich náhodou tá spona netrafila. Keď sa to stalo, do troch sekúnd boli všetci preč. Zostal som tam sám a začal som plakať. Bál som sa, že som zjazvil Hilary Swank. Takmer som jej zranil oko. Ešte dva dni som si to vyčítal," povedal Butler, ktorý si spoluprácu so svojou kolegyňou nevedel vynachváliť.

Táto romantická dráma si získala množstvo fanúšikov po celom svete. Tí boli nadšení, keď sa v roku 2020 začali objavovať zaručené informácie o tom, že sa pripravuje pokračovanie. Doteraz sa však natáčanie nerozbehlo a svoju účasť v pokračovaní nepotvrdil ani jeden z hlavných hrdinov tohto filmu.