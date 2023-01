Critics Choice Awards majú svojich víťazov: Brendan Fraser zažíva po comebacku obrovský úspech!

Americká sci-fi komédia Všetko, všade a naraz stala v nedeľu v Los Angeles víťazom 28. ročníka udeľovania cien Critics Choice Awards. Združenie amerických a kanadských kritikov Critics Choice Association (CCA) prisúdilo snímke ceny za najlepší film, najlepší pôvodný scenár a najlepší strih. Dan Kwan a Daniel Scheinert získali ceny za najlepšiu réžiu a Ke Huy Quan sa stal najlepším hercom vo vedľajšej úlohe, informovala agentúra DPA.

Galéria fotiek (5) Režisér Daniel Scheinert, producent Jonathan Wang, Ke Huy Quan a režisér Dan Kwan mali z úspechu počinu Everything Everywhere All at Once veľkú radosť.

Zdroj: SITA

Cenu pre najlepšiu herečku si odniesla Cate Blanchett za úlohu fiktívnej šéfdirigentky Berlínskej filharmónie v dráme Tár.

Galéria fotiek (5) Cate Blanchett

Zdroj: SITA

Najlepším hercom v hlavnej úlohe sa stal Brendan Fraser, stvárňujúci vo filme The Whale (Veľryba) muža s nadváhou, ktorý sa pokúša znovu nadviazať kontakt so svojou 17-ročnou dcérou Ellie.

Galéria fotiek (5) Brendan Fraser

Zdroj: SITA

V kategórii najlepší film v neanglickom jazyku zvíťazila indická historická dráma RRR, ktorá bodovala aj medzi soundtrackmi (za pieseň Naatu Naatu). Nemecký protivojnový film Na západe nič nové — rovnako ako na Zlatých glóbusoch — vyšiel znova naprázdno. Dráma režiséra Edwarda Bergera bola nominovaná na Oscara v Nemecku.

V televíznych kategóriách trikrát bodoval seriál Volajte Saulovi, ktorý je spin-offom kultového seriálu Perníkový tatko. Kritici ho ocenili ako najlepší dramatický seriál a herci Bob Odenkirk a Giancarlo Esposito získali ceny pre najlepšieho herca v hlavnej a vo vedľajšej úlohe. Abbott Elementary sa stal najlepším komediálnym seriálom.