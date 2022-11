VÁŽNA NEHODA mladého herca (16): Auto na ŠROT, okamžitý prevoz do nemocnice a... On si nič nepamätá!

Grayson Chrisley sa preslávil v šou Chrisley Knows Best, ktorá zachytáva život jeho otca Todda (53). Ten je známym realitným maklérom a so svojou manželkou Julie má ešte ďalšie 4 deti, ktoré takisto vystupujú v tejto šou.

Galéria fotiek (3) Grayson Chrisley s otcom Toddom

Zdroj: Instagram

Práve Grayson bol počas víkendu účastníkom vážnej dopravnej nehody. Svojím autom narazil do zadnej časti pickupu, ktorý stál v kolóne. Jeho zranenia si vyžiadali prevoz do nemocnice a pri pohľade na jeho auto sa niet čomu čudovať.

Fotografie a aj detailnejšie informácie priniesol TMZ. Podľa tohto magazínu si mladík po nehode nič nepamätal, čo by mohlo byť následkom zranení hlavy. Podľa polície bol zranený aj vodič auta, do ktorého Grayson narazil, ten však odmietol ošetrenie. Polícia zatiaľ v tejto veci nikoho neobvinila.

Pre jeho rodinu tak ide o ďalšiu ranu, s ktorou sa musia vysporiadať. V júni boli totiž jeho rodičia uznaní za vinných v prípade bankových podvodov a daňových únikov. Momentálne čakajú na rozsudok, ktorý ich môže poslať za mreže až na 30 rokov.