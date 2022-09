Veľký NÁVRAT krásnej speváčky: Po vážnej nehode takmer prišla o hlas, dnes... Wau!

Jessie J sa preslávila po celom svete piesňami ako Price Tag, Flashlight či Domino. Rovnako je známa aj fanúšikom amerického herca Channinga Tatuma (42), s ktorým tvorila pár medzi rokmi 2018 a 2020.

Okrem rozchodu sa v tom roku musela vyrovnávať aj s ďalšou ranou osudu. Stala sa totiž účastníčkou dopravnej nehody, po ktorej mala vážne zranenia v oblasti krku a hrozilo jej, že príde o hlas.

Počas minulého roka sa zamerala na svoje zdravie a na to, aby jej po tejto nehode nezostali žiadne následky. Ako sa zdá, liečba dopadla dobre a Jessie už naplno zarezáva na javiskách. Tento rok absolvovala koncerty v Londýne, Španielsku, Portugalsku a naposledy v Brazílii.

A práva na festivale Rock In Rio sa prihovorila aj svojím fanúšikom a povedala im, ako veľmi je vďačná za to, že aj naďalej môže pokračovať v kariére. „Som hrozne vďačná môjmu telu a môjmu hlasu, že mi dovolili spraviť tieto šou bez problémov. Miestami som síce cítila únavu, ale nie chorobu. Po tej nehode som nemohla 9 mesiacov spievať a myslela som si, že už nikdy nepôjdem na žiadne turné. V tento moment chcem preto osláviť samú seba. Zvládla som to," povedala speváčka.