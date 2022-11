Spoveď známeho moderátora láme srdce: Zomiera na rakovinu... Lekári mu dávali už len pár mesiacov života!

Jonnie Irwin je v Británii známy hlavne ako odborník na nehnuteľnosti. Jeho znalosti si všimla aj známa stanica BBC, ktorá ich využila v šou Escape to the Country, ktorú moderuje. Okrem toho sa počas svojej kariéry objavil vo viacerých známych televíznych programoch.

V roku 2016 si za ženu zobral svoju partnerku Jessicu, s ktorou má troch synov. Svojej rodine však musel v roku 2020 povedať hrozivú správu. Pri pracovnej ceste v Taliansku začal mať Irwin problémy so zrakom. Následné vyšetrenia ukázali, že moderátor má rakovinu pľúc, ktorá sa mu postupne rozšírila do mozgu. Jeho choroba sa bohužiaľ ukázala ako smrteľná.

Galéria fotiek (4) Jonnie Irwin s manželkou a synmi

Zdroj: Instagram

Približne týždeň po tom, ako sa vrátil domov, mu lekári povedali najhoršiu možnú správu. „Týždeň po tom, ako som sa vrátil, mi doktori dávali pol roka života. Musel som ísť domov a povedať mojej žene, ktorá sa starala o naše deti, že je vlastne úplne sama. To bolo pre mňa zdrvujúce. Jediné, čo som mohol robiť, bolo ospravedlniť sa jej. Cítil som sa za to veľmi zodpovedný. Teraz však chcem všetok môj čas stráviť s mojou rodinou. Netuším, koľko času mi ešte zostáva. Dúfam však, že môj príbeh inšpiruje ľudí, aby z každého dňa vyťažili čo najviac," povedal v rozhovore pre magazín Hello! moderátor, ktorý podstúpil liečbu a svoj život tak aspoň trošku predĺžil.

Aj napriek ťažkej situácii sa Jonnie snaží žiť naplno. „Jedného dňa ma to dobehne. Ale urobím všetko preto, aby ten deň prišiel čo najneskôr. Dlhujem to Jess a naším chlapcom. Niektorí ľudia si robia zoznam vecí, ktoré chcú stihnúť. Ja len chcem zažiť čo najviac vecí s mojou rodinou. Snažím sa to vnímať tak, že nezomieram na rakovinu, ale žijem s rakovinou. Predtým som si hovoril, že si radšej nebudem nič plánovať. Ale teraz si chcem plánovať veci. Chcem vytvoriť a zachytiť naše spoločné spomienky, pretože realita je taká, že moji chlapci vyrastú bez toho, aby poznali svojho otca. To je niečo, čo mi láme srdce," dodal moderátor.