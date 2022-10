Na ROZCHOD promi dvojice doplatil tento člen rodiny: Chudák! Je hrozné, ako sa k nemu zachovali

LOS ANGELES - Zavrhla ho kvôli chlapovi! Okolo známej herečky Olivie Wilde (38) bolo v poslednej dobe viac rozruchu, ako by si talentovaná umelkyňa priala. Vášne rozdúchala najskôr vzťahom s o 10 rokov mladším Harrym Stylesom (28). Aktuálne sa v médiách opäť spomína. A to preto, lebo bývalá opatrovateľka jej detí sa rozhodla prezradiť detaily z herečkinho súkromia.

Olivia Wilde a Jason Sudeikis (47) sa rozišli v roku 2020. Rozpad ich vzťahu sprevádzala od začiatku pomerne veľká debata. Dvojica bola 7 rokov zasnúbená, a tak všetci čakali, že im čoskoro zazvonia svadobné zvony. Opak bol však pravdou. Nečakane sa rozišli.

Wilde je momentálne šťastná po boku známeho speváka Harryho Stylesa. Mnohí vidia tohto umelca ako dôvod rozpadu dlhoročného vzťahu. Aj keď tieto špekulácie na chvíľu utíchli, bývalá opatrovateľka ich dvoch detí priliala olej do ohňa. Pre Daily Mail prezradila viacero detailov o ich spoločnom živote.

Podľa spomínanej opatrovateľky, ktorá sa rozhodla zostať v anonymite, mal koniec ich vzťahu aj pomerne nečakanú obeť. O zlatého retrivera menom Gordon sa totiž ani jeden z dvojice nechcel po rozchode starať. Podľa opatrovateľky sa ho herečka zbavila len preto, aby mohla viac času tráviť so svojim novým partnerom.

„Keď už v ich spoločnom dome Wilde nebývala, prišla na návštevu a povedala, že musia Gordonovi nájsť nový domov. Jasonovi nikdy na zvieratách nezáležalo. Chcel ho z domu dostať čo najskôr preč,” prezradila k tomu opatrovateľka. Keďže ani jeden z dvojice štvornohého miláčika nechcel, Jasonovi navrhla, že pozná niekoho, kto by sa Gordan ujal. „Povedal len, aby to bolo čo najskôr," dodala opatrovateľka. Podľa spomínaného Daily Mail je ich pes momentálne v New Yorku u človeka, ktorý sa o Gordona staral ešte v čase, keď ho mala doma prominentná dvojica.