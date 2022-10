Kontroverzná modelka v spoločnosti zas "NAHÁ", ale… Väčší šok by bol, keby prišla ZAHALENÁ!

NEW YORK - Modelka Emily Ratajkowski (31) je známa tým, že má sklon obliekať sa veľmi minimalisticky. To znamená, že chodí viac vyzlečená ako oblečená. Inak tomu nebolo ani na stredajšej oslave 50. výročia časopisu W v New Yorku. Do spoločnosti opäť prišla "nahá", ale... Ruku na srdce, väčší šok by bol, keby prišla zahalená!

O modelke Emily Ratajkowski sa síce píše prevažne v súvislosti s jej rafinovanými outfitmi, no v poslednom období zapĺňala titulky časopisov údajným vzťahom s Bradom Pittom či verejným priznaním, že je bisexuálka. Pre rovnováhu vo vesmíre sa však tmavovláska rozhodla opäť šokovať svojim provokatívnym vzhľadom.

Na stredajšiu oslavu 50. výročia časopisu W v New Yorku sa tak nahodila do odvážnych sieťovaných šiat, ktoré odhaľovali celú jej spodnú bielizeň. Doslova to vyzeralo, že má na sebe plavky a na tom len ľahké plážové šaty. No hoci evidentne chcela upútať pozornosť, faktom je, že keby prišla riadne zahalená, v jej prípade by to šokovalo oveľa viac. Veď uznajte sami!