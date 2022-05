Desivé rodinné tajomstvo: Legendárnu Naďu Urbánkovú (82) ZNÁSILNIL vlastný OTEC... Mala vtedy len 8 rokov!

Jana Fabiánová v posledných mesiacoch na seba púta pozornosť najmä v súvislosti s prípadom psychiatra Jana Cimického, ktorého obvinilo viacero žien zo sexuálneho napadnutia. Práve česká speváčka bola prvou, ktorá o nechutnej skúsenosti verejne prehovorila. Aktuálne sa už k tejto téme nechce veľmi vyjadrovať, keďže prípad vyšetruje polícia.

V talkšou moderátorky Milušky Bittnerovej Na kafeečko však urobila výnimku a čo-to porozprávala. Predovšetkým o tom, aké boli jej pocity, keď sa celá vec začala verejne prepierať. Prekvapením však bolo, že so svojou mamou, legendárnou českou speváčkou a herečkou Naďou Urbánkovou tieto ťažké chvíle vôbec nepreberala. No mala na to vážny dôvod.

„Neprežívala to so mnou, pretože som jej o tom nehovorila. Maminka má 82 rokov, žije v Želivě a ja som nemala potrebu jej každý deň reportovať, čo zase vyšlo za nadávky a urážky. Ona by mi nepomohla a iba by ju to tráplo, takže som sa snažila ju do toho vôbec nezaťahovať. Maminka si prežila zneužívanie zo strany otca, keď bola dieťa,“ šokovala Fabiánová.

„Maminku znásilnil jej vlastný otec, keď mala 8 rokov,“ prekvapila Jana, ktorej o hrozivom rodinnom tajomstve povedala sama Urbánková. Jej otec zomrel o 2 roky neskôr. No hoci odvtedy uplynulo 74 rokov, na takúto traumu sa zabudnúť nedá. „Myslím, že sa to asi odpustiť nedá. Človek to môže nejakým spôsobom pochopiť, aby si to sám v sebe nejak vyriešil,“ myslí si dcéra.