KOMPLIKÁCIE pri pôrode hviezdy Snowboarďákov: Deformácia lebky... Bábätko malo "ešte jednu hlavu"!

(Zdroj: falcon)

PRAHA - Komédia Snowboarďáci patrila pred rokmi k veľkým českým hitom. Vďaka nej sa do povedomia verejnosti dostala dvojica Vojta Kotek (36) a Jirka Mádl (37). No a práve pôrod prvého z menovaných sprevádzali nepríjemné komplikácie. Narodil sa s deformáciou lebky... Doslova mal na hlave ešte jednu hlavu!

Herec o ťažkom príchode na svet porozprával v programe Máme rádi Česko, v ktorom je roky kapitánom jedného z tímov. Podľa jeho vlastných slov sa narodil s deformáciou lebky, konkrétne kefalhematómom. To znamená, že sa mu pod kožou na temennej kosti nahromadila krv a vytvorila viditeľnú hrču.

„Je to, ako keď máš na hlave ešte jednu hlavu a nevieš, kde sa na nej vyskytne tá tvár,“ povedal s nadhľadom Kotek. „Vraj za to môže moja maminka, ktorá pri pôrodne zle dýchala,“ vysvetlil herec. Hneď si však uvedomil, ako jeho slová mohli vyznieť a za "obvinenie" svojej mamy sa začal ospravedlňovať.

„Teraz mi trochu leží v hlave, že som z toho osočil maminku... Ona preukázala obrovskú odvahu, že si ma z tej pôrodnice domov priviezla. Tam ležalo mnoho iných, krajších detí...“ zavtipkoval si Kotek. Toho sa okamžite chytil kapitán druhého tímu - Jakub Prachař a nenechal si ujsť príležitosť na podpichnutie.

(Zdroj: Tv Prima)

„Ty si hovoril, že zle dýchala, ale keď z nej lezie medicimbal, ako by asi mala dýchať?! Ja si myslím, že chyba bola v tom, že si mal tú druhú hlavu,“ zahlásil, no okamžite svoju poznámku vyvážil dávkou sebareflexie. „Ja som sa narodil pekný, ale potom to môže dopadnúť aj takto zle. Narodíš sa pekný a potom sa cestou niečo pokazí,“ dodal Prachař.

Čo je to kefalhematóm?

Je to krvácanie pod pevným väzivovým obalom lebečnej kosti. Vzniká predovšetkým pri ťažších pôrodoch, najmä ak lekár musí na vybratie bábätka použiť kliešte či "zvon". Vyzerá ako opuch či hrčka na hlavičke a ohmat je mäkký. Neobjaví sa ihneď po pôrode, ale postupne až po niekoľkých hodinách až 2-3 dni po pôrode a mizne v priebehu 1-6 týždňov až 3 mesiacov.