Hviezdu Beverly Hills 90210 odkopla manželka: Utešuje ho... No, to snáď nie!

LOS ANGELES - Prekvapivé spojenie! Brian Austin Green (46) nedávno priznal, že ho manželka Meghan Fox (34) opustila. Aktuálne paparazzi zábery potvrdzujú dohady, že kráska sa zamilovala do 30-ročného rapera vystupujúceho pod menom Machine Gun Kelly. Zdá sa však, že ani hviezda počinu Beverly Hills 90210 doma neplače do vankúša. Seriálový David sa totiž v uliciach pretŕčal s kontroverznou silikónkou.

Brian Austin Green a Megan Fox tvorili sympatický pár. V roku 2010 spečatili svoju lásku svadbou a majú spolu troch synov. V prípade dvojice sa viackrát skloňovalo slovo kríza, ale problémy vždy akosi prekonali.

Koncom minulého roka však kráska nakrúcala film s názvom Midnight In The Switchgrass, v ktorom si zahral aj Machine Gun Kelly. A vyzerá to tak, že ich vzájomné sympatie definitívne pochovali desaťročné hollywoodske manželstvo.

Správy o rozchode potvrdil Brian Austin Green koncom mája. Krásnu Meghan bolo už pred tým vídať v spoločnosti mladšieho rapera. Paparazzi ich v týchto dňoch nafotili v uliciach, ako sa držia za ruky a bozkávajú sa.

O novej známosti sa špekuluje aj v prípade Briana. Bulvárny fotograf ho zvečnil cestou z obedu, ktorý si vychutnával v spoločnosti škandalóznej Courtney Stodden. Tá sa do povedmia verejnosti vryla ako zlatokopka a manželka výrazne staršieh herca Dougha Hutchisona, známeho z filmu Zelená míľa. Nechajme sa prekvapiť, či ide opäť len o snahu zviditeľniť sa alebo prekvapia tým, že z nich bude pár.

Brian Austin Green a Courtney Stodden cestou zo spoločného obeda. Zdroj: profimedia.sk