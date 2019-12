Známa herečka pribrala 22 kíl: Takto sa raduje zo svojich pŕs!

LOS ANGELES - Užíva si to! Zástupkyne nežného pohlavia zvyčajne lamentujú, keď priberú. V prípade tehotných žien to však je inak. Z rastúceho bruška majú radosť. Tieto chvíle si momentálne vychutnáva aj herečka a niekdajšia modelka Milla Jovovich (43). Svoje tehotenstvo okomentovala celkom zaujímavo. Aha!

Milla Jovovich je úspešná a krásna žena, ktorá našla šťastie po boku režiséra Paula W. S. Andersona. Za neho sa v roku 2009 vydala a spolu majú dve dcéry - Ever Gabo (14) a Dashiel Edan (4). K nim už čoskoro pribudne ďalšia princezná.

Ako herečka prezradila, do termínu pôrodu jej ostáva 9 týždňov. „Začína to byť náročnejšie, ale som šťastná, že môžem povedať, že s bábätkom všetko vyzerá v poriadku a ide to podľa plánu,” zverila sa na instagrame herečka.

Zaroveň priznala, že pribrala zhruba 22 kíl. „Pozitívom sú moje zväčšujúc sa prsia. Je to celkom zábava pre ženu, ktorá bola vždy plochá ako doska. Takže kým to trvá, tak si to užívam,” dodala.

Milla si dáva na seba veľký pozor, počas tehotenstva necvičí a nerobí nič, čo by mohlo bábätko ohroziť. V roku 2017 totiž o jedno nenarodené bábätko prišla.

Milla Jovovich priberá a má z toho radosť. Zdroj: Instagram